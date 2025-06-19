Возвращение тел в Украину из РФ продолжится в новом формате без привязки к переговорам – Юсов

Возвращение тел погибших военных в Украину продолжится в новом формате, который не будет привязан к переговорам делегаций в Стамбуле.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в телемарафоне

Прямая речь: "Что касается репатриации в рамках договоренностей в Стамбуле, Украина получила от государства-агрессора тела 6000 погибших, по утверждению россиян, граждан Украины, в том числе защитников. Далее идет процесс идентификации и проверки, об этом подробно комментировало Министерство внутренних дел, то есть работа в этом направлении не закончена и будет продолжаться в дальнейшем.

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Репатриационные мероприятия уже будут продолжаться в другом режиме независимо от реализации договоренностей в Стамбуле".

Что предшествовало:

15 июня завершился этап репатриационных мероприятий, который предусматривал использование железной дороги, следующие будут проходить с использованием автотранспорта.