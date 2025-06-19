Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Возвращение тел в Украину из РФ продолжится в новом формате без привязки к переговорам – Юсов

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 июня 2025, 19:48
Возвращение тел в Украину из РФ продолжится в новом формате без привязки к переговорам – Юсов
фото - сбу

Возвращение тел погибших военных в Украину продолжится в новом формате, который не будет привязан к переговорам делегаций в Стамбуле.

Источник: представитель ГУР Андрей Юсов в телемарафоне

Прямая речь: "Что касается репатриации в рамках договоренностей в Стамбуле, Украина получила от государства-агрессора тела 6000 погибших, по утверждению россиян, граждан Украины, в том числе защитников. Далее идет процесс идентификации и проверки, об этом подробно комментировало Министерство внутренних дел, то есть работа в этом направлении не закончена и будет продолжаться в дальнейшем.

Реклама:

Репатриационные мероприятия уже будут продолжаться в другом режиме независимо от реализации договоренностей в Стамбуле".

Что предшествовало:

15 июня завершился этап репатриационных мероприятий, который предусматривал использование железной дороги, следующие будут проходить с использованием автотранспорта.

Росcияпереговоры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновленоКомбинированный удар по Киеву: 8 погибших и 34 раненых
Чернышов говорит, что сам пришел в НАБУ
Зеленский прибыл с визитом в Лондон
Путин назвал удары по Ирану "неспровоцированной агрессией"
Полиция не получала обращений по поводу действий Гусакова, больного СМА: дело открыли из-за информации в СМИ
Суд огласил приговор трем обвиняемым в убийстве трехлетнего сына экс-депутата Соболева
Все новости...
Росcия
Настроения российского бизнеса упали до минимума с 2022 года
14 стран Европы договорились усилить борьбу с "теневым флотом" России
ЕС попытается "выжать больше" из российских активов
Последние новости
15:20
фото, видео, обновленоКомбинированный удар по Киеву: 8 погибших и 34 раненых
15:20
Сьиярто: Венгрия и Словакия заблокируют 18-й пакет санкций против РФ
15:08
"Кременчуг" узнал потенциальных соперников в Континентальном кубке по хоккею
15:02
Скандал с Гусаковым: В Украине усилят контроль за сборами средств на благотворительность
14:58
В Тернополе мужчина выбросил свою собаку с восьмого этажа: полиция открыла дело
14:54
Почти 40% украинцев проводят 4-6 часов в день со смартфоном
14:54
Саммит ЕС готовит "мощный" документ по переговорам о вступлении Украины, Венгрия не подпишет
14:50
Крымского коллаборанта Зубкова, похищавшего животных в оккупации, покусал лев
14:45
В ЕС набирает популярность альтернативный ChatGPT искусственный интеллект. Чем он особенный
14:42
Чернышов говорит, что сам пришел в НАБУ
Все новости...
Реклама:
Реклама: