Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Схеми" назвали суддів, чиїй кар’єрі посприяв Портнов

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 червня 2025, 22:40
Схеми назвали суддів, чиїй кар’єрі посприяв Портнов
Фото - "Схеми"

Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свобода" з’ясували, як ексзаступник голови адміністрації президента Януковича Андрій Портнов та інші пов’язані з ним посадовці голосували за призначення низки суддів.

Джерело: "Схеми"

Деталі: "Схеми" проаналізували архівні документи Вищої ради правосуддя та Верховної Ради України з 2009 по 2014 роки.

Реклама:

Зокрема, як свідчать документи, у грудні 2011 року Вища рада юстиції проголосувала за подання президенту Януковичу про призначення на посаду судді Господарського суду Луганської області Андрія Секірського. Він – брат колишньої дружини Портнова, Тетяни. Це рішення підтримали всі присутні на засіданні, серед яких, відповідно до протоколу, був і Портнов.

У липні 2010-го усі присутні підтримали подання дружини судді Анжели Секірської на посаду судді Луганського окружного адмінсуду. Серед них – Портнов. Секірські, йдеться в розслідуванні, і досі працюють суддями.

У травні 2010 року ВРЮ проголосувала за подання сестри Портнова Олени Ісаєвської на посаду судді Печерського райсуду Києва. Портнов взяв самовідвід. Згодом Ісаєвська стала адвокаткою і захищала брата у судах, зокрема й Печерському.

РЕКЛАМА:

Читайте також: "Без суду і слідства". Чим Андрій Портнов займався напередодні вбивства? 

У той же період проголосували за Тетяну Скочок, яка була помічницею Портнова ще в статусі народного депутата. Скочок, як і решта суддів, зберігає свій суддівський статус і декларує, що отримує там зарплату.

У грудні 2011 Вища рада юстиції року підтримала подання на посаду судді іншої ексдружини Портнова – Інни Белоконної. Вона досі працює суддею Оболонського райсуду Києва.

У вересні 2010 року ВРЮ проголосувала "за" призначення судді Павла Вовка, який був помічником Ківалова у Верховній Раді, головою Окружного адмінсуду Києва. Серед них, відповідно до протоколу, сам Ківалов, Портнов та Лідія Ізовітова (нині голова Національної асоціації адвокатів України та Ради адвокатів України – ред.).

Племінник Ківалова, який пов’язаний із Портновим, Сергій Могил у 2009 році став суддею Вищого господарського суду України.

"Схеми" також дослідили, як в окремих судах певні судді найчастіше розглядали справи за позовом Портнова і ставали на його бік. Зокрема, в Печерському райсуді по декілька таких справ розглянули Сергій Вовк, Світлана Волкова, Ірина Литвинова, Олексій Соколов та Тетяна Ільєва.

Як з’ясували "Схеми", судді Ільєва, Вовк, Соколов працювали за часів Януковича в одній судовій колегії зі згаданою раніше сестрою Портнова Оленою Ісаєвською.

Також журналісти звернули увагу на декількох суддів Київського апеляційного суду, які розглянули найбільше справ за участю Портнова і ухвалили рішення на його користь. Це Максим Оніщук, Любов Поливач, Вікторія Шебуєва, Ганна Крижанівська.

Передісторія:

Портновсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоВійськовий з "Азову" повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової
ЗМІ: Іран завдав ракетного удару по американських військових базах у Катарі
За ексголову Тернопільської облради Головка внесли заставу 15 мільйонів
ССО уразили нафтобазу ворога в Ростовській області
Сербія призупинила весь експорт боєприпасів після критики з боку Росії
Генсек НАТО не вважає удари США по Ірану порушенням міжнародного права
Усі новини...
Портнов
Україна також розслідує убивство Портнова – відповідь ОГП на запит
Родина Портнова розжилася 6 квартирами в Дубаї за майже 2 млн доларів – ЗМІ
"Особистий проєкт": Портнов координував "вугільну справу" Порошенка – джерела 
Останні новини
21:50
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 4 людини, ще 3 – поранені
21:46
Ломаченко назвав цинічним обстріл його школи в Білгород-Дністровському, але "забув", що по ній вдарила Росія
21:33
Майже тисяча суден застрягли в Перській затоці
21:31
США підтвердили удар Ірану по їхній базі в Катарі: інформації про постраждалих немає
21:21
мапаDeepState зафіксував просування військ РФ біля кількох населених пунктів Донеччини
21:18
Росія через санкції почне продавати алмази сама собі
21:17
відеоВійськовий з "Азову" повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової
21:10
Садовий розповів деталі виїзду Назарія Гусакова за кордон, міськрада звернулася до посольств
20:45
У податковій пояснили, чому не виконали план з надходження ПДВ за травень
20:42
Ціни на нафту відреагували на удар Ірану по базах США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: