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"Схемы" назвали судей, чьей карьере поспособствовал Портнов

Татьяна ОлейникЧетверг, 19 июня 2025, 22:40
Схемы назвали судей, чьей карьере поспособствовал Портнов
Фото - "Схемы"

Журналисты проекта "Схемы" от "Радио Свобода" выяснили, как экс-заместитель главы администрации президента Януковича Андрей Портнов и другие связанные с ним чиновники голосовали за назначение ряда судей.

Источник: "Схемы"

Детали: "Схемы" проанализировали архивные документы Высшего совета правосудия и Верховной Рады Украины с 2009 по 2014 годы.

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В частности, как свидетельствуют документы, в декабре 2011 года Высший совет юстиции проголосовал за представление президенту Януковичу о назначении на должность судьи Хозяйственного суда Луганской области Андрея Секирского. Он – брат бывшей жены Портнова, Татьяны. Это решение поддержали все присутствующие на заседании, среди которых, согласно протоколу, был и Портнов.

В июле 2010-го все присутствующие поддержали представление жены судьи Анжелы Секирской на должность судьи Луганского окружного админсуда. Среди них – Портнов. Секирские, говорится в расследовании, до сих пор работают судьями.

В мае 2010 года ВСЮ проголосовал за представление сестры Портнова Елены Исаевской на должность судьи Печерского райсуда Киева. Портнов взял самоотвод. Впоследствии Исаевская стала адвокатом и защищала брата в судах, в том числе и Печерском.

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В тот же период проголосовали за Татьяну Скочок, которая была помощницей Портнова еще в статусе народного депутата. Скочок, как и остальные судьи, сохраняет свой судейский статус и декларирует, что получает там зарплату.

В декабре 2011 года Высший совет юстиции года поддержал представление на должность судьи другой экс-жены Портнова - Инны Белоконной. Она до сих пор работает судьей Оболонского райсуда Киева.

В сентябре 2010 года ВСЮ проголосовал "за" назначение судьи Павла Вовка, который был помощником Кивалова в Верховной Раде, председателем Окружного админсуда Киева. Среди них, согласно протоколу, сам Кивалов, Портнов и Лидия Изовитова (ныне председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Совета адвокатов Украины – ред.)

Племянник Кивалова, который связан с Портновым, Сергей Могил в 2009 году стал судьей Высшего хозяйственного суда Украины.

"Схемы" также исследовали, как в отдельных судах определенные судьи чаще всего рассматривали дела по иску Портнова и становились на его сторону. В частности, в Печерском райсуде по несколько таких дел рассмотрели Сергей Вовк, Светлана Волкова, Ирина Литвинова, Алексей Соколов и Татьяна Ильева.

Как выяснили "Схемы", судьи Ильева, Вовк, Соколов работали во времена Януковича в одной судебной коллегии с упомянутой ранее сестрой Портнова Еленой Исаевской.

Также журналисты обратили внимание на нескольких судей Киевского апелляционного суда, которые рассмотрели больше всего дел с участием Портнова и приняли решение в его пользу. Это Максим Онищук, Любовь Поливач, Виктория Шебуева, Анна Крыжановская.

Предыстория: 

Портновсуд
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