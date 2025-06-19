NYT: Під час атаки РФ у Києві помер американець, який приїхав допомагати розбирати завали

Видання New York Times дізналось, що в Києві внаслідок російського масованого удару 17 червня помер американець Фред Ґранді, який був розчарований політикою Дональда Трампа, й приїхав на поміч.

Джерело: New York Times

Деталі: Як пише видання, 62-річний Фред Ґранді був митцем. До Києва приїхав у травні, тому що був спустошений тим, що Сполучені Штати, схоже, відвернулися від війни в Україні.

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"Він був людиною, яка так сильно хотіла щось змінити. Я розмовляла з ним близько п’яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що перебуває саме там, де йому слід бути. І він сподівається, що зможе залишитися ще на п’ять чи шість місяців і допомогти", – розповіла його сестра.

Вона додала, що її брат був засмучений: "Він думав, що не можна дозволяти хуліганам робити такі речі, і не можна просто так кидати людей, потім він побачив, як важко вони боролися, щоб врятувати свою країну, або борються досі. Просто важко було зрозуміти, що можна просто піти, розумієте? І він просто вірив, що людям потрібно простягнути руку допомоги".

Вона додала, що Ґранді був волонтером у благодійній організації в Києві, зупинився в готелі. Також вихвалявся, що чув як поряд пролітали російські безпілотники й кидав у них вішаки.

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