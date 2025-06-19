Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

NYT: Під час атаки РФ у Києві помер американець, який приїхав допомагати розбирати завали

Тетяна ОлійникЧетвер, 19 червня 2025, 23:28
NYT: Під час атаки РФ у Києві помер американець, який приїхав допомагати розбирати завали
Фото - New York Times via Julie Haugen

Видання New York Times дізналось, що в Києві внаслідок російського масованого удару 17 червня помер американець Фред Ґранді, який був розчарований політикою Дональда Трампа, й приїхав на поміч.

Джерело: New York Times

Деталі: Як пише видання, 62-річний Фред Ґранді був митцем. До Києва приїхав у травні, тому що був спустошений тим, що Сполучені Штати, схоже, відвернулися від війни в Україні.

Реклама:

"Він був людиною, яка так сильно хотіла щось змінити. Я розмовляла з ним близько п’яти днів тому, і він сказав мені, що відчуває, що перебуває саме там, де йому слід бути. І він сподівається, що зможе залишитися ще на п’ять чи шість місяців і допомогти", – розповіла його сестра.

Вона додала, що її брат був засмучений: "Він думав, що не можна дозволяти хуліганам робити такі речі, і не можна просто так кидати людей, потім він побачив, як важко вони боролися, щоб врятувати свою країну, або борються досі. Просто важко було зрозуміти, що можна просто піти, розумієте? І він просто вірив, що людям потрібно простягнути руку допомоги".

Вона додала, що Ґранді був волонтером у благодійній організації в Києві, зупинився в готелі. Також вихвалявся, що чув як поряд пролітали російські безпілотники й кидав у них вішаки.

РЕКЛАМА:

Що передувало: 

  • У столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення.
  • У Державному департаменті США заявили, що засуджують атаку Росії на столицю України в ніч на 17 червня й підтвердили громадянина США.

СШАКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоВійськовий з "Азову" повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової
ЗМІ: Іран завдав ракетного удару по американських військових базах у Катарі
За ексголову Тернопільської облради Головка внесли заставу 15 мільйонів
ССО уразили нафтобазу ворога в Ростовській області
Сербія призупинила весь експорт боєприпасів після критики з боку Росії
Генсек НАТО не вважає удари США по Ірану порушенням міжнародного права
Усі новини...
США
Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні
Politico: Єрмак викликає роздратування у Вашингтона
Reuters: Іран і США непублічно вели прямі переговори після ударів Ізраїлю
Останні новини
21:50
На Донеччині внаслідок російських обстрілів загинули щонайменше 4 людини, ще 3 – поранені
21:46
Ломаченко назвав цинічним обстріл його школи в Білгород-Дністровському, але "забув", що по ній вдарила Росія
21:33
Майже тисяча суден застрягли в Перській затоці
21:31
США підтвердили удар Ірану по їхній базі в Катарі: інформації про постраждалих немає
21:21
мапаDeepState зафіксував просування військ РФ біля кількох населених пунктів Донеччини
21:18
Росія через санкції почне продавати алмази сама собі
21:17
відеоВійськовий з "Азову" повідомив про напад: звинувачує бійців Третьої штурмової
21:10
Садовий розповів деталі виїзду Назарія Гусакова за кордон, міськрада звернулася до посольств
20:45
У податковій пояснили, чому не виконали план з надходження ПДВ за травень
20:42
Ціни на нафту відреагували на удар Ірану по базах США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: