Тривали понад 39 годин: У Солом’янському районі Києва завершили пошукові роботи

У Солом'янському районі Києва в частково зруйнованій дев'ятиповерхівці завершили пошукові роботи після російського удару 17 червня.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко

Пряма мова: "Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій.

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На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення".

Деталі: До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

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ДСНСники врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

Оновлено: Згодом у КМДА повідомили, що у Солом'янському районі в одному з будинків, що був пошкоджений через ворожу атаку 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій.

Зокрема, в 5-поверхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами. Потерпілих немає. Рятувальники евакуювали 5 осіб.

Передісторія: