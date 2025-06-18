Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Тривали понад 39 годин: У Солом’янському районі Києва завершили пошукові роботи

Тетяна ОлійникСереда, 18 червня 2025, 19:41
Тривали понад 39 годин: У Солом’янському районі Києва завершили пошукові роботи
фото - дснс києва

У Солом'янському районі Києва в частково зруйнованій дев'ятиповерхівці завершили пошукові роботи після російського удару 17 червня.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко

Пряма мова: "Понад 39 годин тривала пошуково-рятувальна операція в Солом’янському районі Києва. Сьогодні о 19:20 рятувальники завершили пошукові роботи. Продовжується розбір конструкцій. 

Реклама:

На жаль, лише на цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще більше 140 отримали поранення".

Деталі: До ліквідації наслідків залучили понад 400 рятувальників ДСНС та більше 200 одиниць техніки. Працювала спеціалізована аварійно-рятувальна та інженерна техніка, задіювали безпілотники, пошукових собак.

РЕКЛАМА:

ДСНСники врятували з-під завалів 2 людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

Оновлено: Згодом у КМДА повідомили, що у Солом'янському районі в одному з будинків, що був пошкоджений через ворожу атаку 17 червня, сталося руйнування внутрішніх конструкцій.

Зокрема, в 5-поверхівці впав проліт на сходах між верхніми поверхами. Потерпілих немає. Рятувальники евакуювали 5 осіб.

Передісторія: 

ракетний ударКиївросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Сибіга відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата": Приносить лише смерть
Комбат 47-ї бригади: Командування не поспішає вирішувати ситуацію з "дебільними завданнями"
Іран повернеться до "дипломатичних заходів" тільки після припинення ізраїльських атак
Директор благодійного фонду ошукав військових і волонтера, імітуючи допомогу ЗСУ – прокуратура
ЗМІ: ЄС відклав зниження цінової стелі на російську нафту через ситуацію на Близькому Сході
Зеленський запровадив санкції проти причетних до виробництва дронів для армії РФ
Усі новини...
В окупованому Бердянську застрелили колабранта-"заступника мера" – ГУР
ЗМІ: Зеленський поки що планує особисту участь у саміті НАТО в Гаазі
Трамп порадив Путіну спершу "посередничати" щодо війни Росії, а не на Близькому Сході
Останні новини
03:06
У Києві та низці областей – повітряна тривога через загрозу балістики
02:52
Трамп заявив про укладення договору між Конго і Руандою
01:50
оновленоВ Одесі пролунали вибухи – ЗМІ
01:38
Уряд Швейцарії оприлюднив план підтримки оборонної промисловості
00:48
Ізраїльські винищувачі атакували ракетні пускові установки на заході Ірану – ЦАХАЛ
00:14
Генштаб: За минулу добу на фронті – понад 150 бойових зіткнень
23:57
Що може сказати про кіно премія "Золота дзиґа": нотатки члена журі
23:44
Ірландія попрощалась із вугіллям: остання ТЕС закрилась назавжди
23:28
Росіяни атакували безпілотником Суми: постраждала жінка
23:28
10 локацій для відпочинку у Польщі та Угорщині: добірка туристичних маршрутів
Усі новини...
Реклама:
Реклама: