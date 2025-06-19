NYT: Во время атаки РФ в Киеве умер американец, который приехал помогать разбирать завалы

Издание New York Times узнало, что в Киеве в результате российского массированного удара 17 июня умер американец Фред Гранди, который был разочарован политикой Дональда Трампа, и приехал на помощь.

Источник: New York Times

Детали: Как пишет издание, 62-летний Фред Гранди был художником. В Киев приехал в мае, потому что был опустошен тем, что Соединенные Штаты, похоже, отвернулись от войны в Украине.

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"Он был человеком, который так сильно хотел что-то изменить. Я разговаривала с ним около пяти дней назад, и он сказал мне, что чувствует, что находится именно там, где ему следует быть. И он надеется, что сможет остаться еще на пять или шесть месяцев и помочь", – рассказала его сестра.

Она добавила, что ее брат был расстроен: "Он думал, что нельзя позволять хулиганам делать такие вещи, и нельзя просто так бросать людей, потом он увидел, как тяжело они боролись, чтобы спасти свою страну, или борются до сих пор. Просто трудно было понять, что можно просто уйти, понимаете? И он просто верил, что людям нужно протянуть руку помощи".

Она добавила, что Гранди был волонтером в благотворительной организации в Киеве, остановился в отеле. Также хвастался, что слышал как рядом пролетали российские беспилотники и бросал в них вешалки.

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