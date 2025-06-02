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В РФ оголосили у розшук чоловіка, начебто причетного до атаки на стратегічну авіацію

Станіслав ПогоріловПонеділок, 2 червня 2025, 14:17
В РФ оголосили у розшук чоловіка, начебто причетного до атаки на стратегічну авіацію
Оголошений у розшук чоловік, начебто причетний до атаки дронів на стратегічні аеродроми РФ, фото: адміністрація Міста Усть-Кут

Влада міста Усть-Кут Іркутської області РФ оголосила у розшук начебто причетного до дронової атаки на аеродром зі стратегічною авіацією "Бєлая" чоловіка та оприлюднила його фото.

Джерело: адміністрація міста Усть-Кут у Telegram, "ТАСС", Telegram-канал Baza

Деталі: Влада міста називає прізвище розшукуваного – Андрій Тимофєєв, який народився 1987 року у Донецьку. Зазначається, що він "можливо, причетний до атаки безпілотними літальними апаратами військового аеродрому "Бєлая".

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Однак, за даними "Бази", Тимофєєв народився в Житомирі потім якийсь час жив у Києві. "Кілька років тому він переїхав до Челябінської області. Більшість його родичів, а також він сам були зареєстровані в Міассі", - стверджує Telegram-канал.

Також за даними "Бази", Тимофєєв у жовтні 2024 року відкрив індивідуальне підприємництво із вантажоперевезень. У грудні він придбав кілька автомобілів.

"Саме за допомогою цих автомобілів 1 червня і було організовано атаки на військові об'єкти. Джерела стверджують, що орієнтування на Тимофєєва направлено в усі відділи МВС", - стверджує "База".

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Президент Володимир Зеленський, оцінюючи спецоперація СБУ, заявляв, що "наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав".

Що було раніше:

  • У Росії вдень 1 червня відбулась серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах. За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.
  • Міністерство оборони Росії підтвердило атаку з використанням FPV-дронів на військові аеродроми в п’яти регіонах – у відомстві звинуватили в атаці "київський режим".
  • За даними видання Axios, Сполучені Штати не були поінформовані про воєнну операцію України зі знищення десятків російських літаків.
  • Президент Володимир Зеленський назвав операцію СБУ зі знищення понад 40 літаків стратегічної авіації на аеродромах РФ блискучим результатом, який увійде до підручників історії.
  • Пізніше у мережі з'явилися перші супутникові знімки, які дозволяють краще оцінити втрати росіян на авіабазі "Бєлая" в Іркутській області в межах спецоперації СБУ. Відповідні фото оприлюднив GEOINT-консультант Кріс Біггерс.

РосіяСБУрозшукросійсько-українська війна
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