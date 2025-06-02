В РФ оголосили у розшук чоловіка, начебто причетного до атаки на стратегічну авіацію

Оголошений у розшук чоловік, начебто причетний до атаки дронів на стратегічні аеродроми РФ, фото: адміністрація Міста Усть-Кут

Влада міста Усть-Кут Іркутської області РФ оголосила у розшук начебто причетного до дронової атаки на аеродром зі стратегічною авіацією "Бєлая" чоловіка та оприлюднила його фото.

Джерело: адміністрація міста Усть-Кут у Telegram, "ТАСС", Telegram-канал Baza

Деталі: Влада міста називає прізвище розшукуваного – Андрій Тимофєєв, який народився 1987 року у Донецьку. Зазначається, що він "можливо, причетний до атаки безпілотними літальними апаратами військового аеродрому "Бєлая".

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Однак, за даними "Бази", Тимофєєв народився в Житомирі потім якийсь час жив у Києві. "Кілька років тому він переїхав до Челябінської області. Більшість його родичів, а також він сам були зареєстровані в Міассі", - стверджує Telegram-канал.

Також за даними "Бази", Тимофєєв у жовтні 2024 року відкрив індивідуальне підприємництво із вантажоперевезень. У грудні він придбав кілька автомобілів.

"Саме за допомогою цих автомобілів 1 червня і було організовано атаки на військові об'єкти. Джерела стверджують, що орієнтування на Тимофєєва направлено в усі відділи МВС", - стверджує "База".

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Президент Володимир Зеленський, оцінюючи спецоперація СБУ, заявляв, що "наших людей напередодні операції з території Росії вивели, зараз вони в безпеці – ті, хто нам допомагав".

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