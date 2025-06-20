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Окупанти двічі за ніч били по Харкову: 4 постраждалих

Ольга Глущенко , Ірина БалачукП'ятниця, 20 червня 2025, 08:00
Окупанти двічі за ніч били по Харкову: 4 постраждалих
Фото ДСНС

З початку доби російська армія двічі завдала по Харкову ударів безпілотниками; вирували пожежі, постраждали 4 людини.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов та ДСНС в Telegram 

Пряма мова Терехова: "Вдруге за сьогоднішню ніч Харків під ударом ворожих безпілотників. Попередньо – удар прийшовся по Новобаварському району".

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Деталі: Мер попередив, що "на Харків ще йдуть бойові БпЛА".

Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією – приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом – приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку. Пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда. На дану хвилину без постраждалих". 

 
Фото ДСНС

Доповнено: Вранці ДСНС додали, що під удари потрапили Шевченківський, Основ’янський райони обласного центру та Харківський район області.

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Фото ДСНС

За медичною допомогою звернулися 4 цивільних, з яких двоє неповнолітні дівчата. 

 
Фото ДСНС

Внаслідок влучань відбулося загоряння на даху 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м кв., господарчої споруди площею 10 м кв. Також горіли 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 м кв.

Наразі на місцях працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, вогнеборці місцевої пожежної охорони, медики та комунальні служби. 

Що передувало: Перед цим російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками, постраждали троє дітей, пошкоджені близько пів сотні автомобілів. 

Харківбезпілотникиросійсько-українська війна
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