Окупанти двічі за ніч били по Харкову: 4 постраждалих

З початку доби російська армія двічі завдала по Харкову ударів безпілотниками; вирували пожежі, постраждали 4 людини.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов та ДСНС в Telegram

Пряма мова Терехова: "Вдруге за сьогоднішню ніч Харків під ударом ворожих безпілотників. Попередньо – удар прийшовся по Новобаварському району".

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Деталі: Мер попередив, що "на Харків ще йдуть бойові БпЛА".

Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією – приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом – приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку. Пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда. На дану хвилину без постраждалих".

Фото ДСНС

Доповнено: Вранці ДСНС додали, що під удари потрапили Шевченківський, Основ’янський райони обласного центру та Харківський район області.

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Фото ДСНС

За медичною допомогою звернулися 4 цивільних, з яких двоє неповнолітні дівчата.

Фото ДСНС

Внаслідок влучань відбулося загоряння на даху 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м кв., господарчої споруди площею 10 м кв. Також горіли 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 м кв.

Наразі на місцях працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, вогнеборці місцевої пожежної охорони, медики та комунальні служби.

Що передувало: Перед цим російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками, постраждали троє дітей, пошкоджені близько пів сотні автомобілів.