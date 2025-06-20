Окупанти двічі за ніч били по Харкову: 4 постраждалих
З початку доби російська армія двічі завдала по Харкову ударів безпілотниками; вирували пожежі, постраждали 4 людини.
Джерело: мер Харкова Ігор Терехов та ДСНС в Telegram
Пряма мова Терехова: "Вдруге за сьогоднішню ніч Харків під ударом ворожих безпілотників. Попередньо – удар прийшовся по Новобаварському району".
Деталі: Мер попередив, що "на Харків ще йдуть бойові БпЛА".
Пряма мова Терехова: "За уточненою інформацією – приліт стався в Основʼянському районі. Під ударом – приватний сектор, є попередня інформація про удар по приватному будинку. Пошкоджено пʼять приватних житлових будинків та господарча споруда. На дану хвилину без постраждалих".
Доповнено: Вранці ДСНС додали, що під удари потрапили Шевченківський, Основ’янський райони обласного центру та Харківський район області.
За медичною допомогою звернулися 4 цивільних, з яких двоє неповнолітні дівчата.
Внаслідок влучань відбулося загоряння на даху 6-поверхового недобудованого будинку на площі 1000 м кв., господарчої споруди площею 10 м кв. Також горіли 3 ангари на території цивільного підприємства на загальній площі 1500 м кв.
Наразі на місцях працюють підрозділи ДСНС, співробітники Нацполіції, вогнеборці місцевої пожежної охорони, медики та комунальні служби.
Що передувало: Перед цим російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками, постраждали троє дітей, пошкоджені близько пів сотні автомобілів.