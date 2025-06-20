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Оккупанты дважды за ночь били по Харькову: 4 пострадавших

Ольга Глущенко, Ирина БалачукПятница, 20 июня 2025, 08:00
Оккупанты дважды за ночь били по Харькову: 4 пострадавших
Фото ГСЧС

С начала суток российская армия дважды нанесла по Харькову удары беспилотниками; бушевали пожары, пострадали 4 человека.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов и ГСЧС в Telegram 

Прямая речь Терехова: "Второй раз за сегодняшнюю ночь Харьков под ударом вражеских беспилотников. Предварительно – удар пришелся по Новобаварскому району".

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Детали: Мэр предупредил, что "на Харьков еще идут боевые БПЛА".

Прямая речь Терехова: "По уточненной информации – прилет произошел в Основянском районе. Под ударом – частный сектор, есть предварительная информация об ударе по частному дому. Повреждены пять частных жилых домов и хозяйственная постройка. На данный момент пострадавших нет". 

 
Фото ГСЧС

Дополнено: Утром ГСЧС добавили, что под удары попали Шевченковский, Основянский районы областного центра и Харьковский район области. 

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Фото ГСЧС 

За медицинской помощью обратились 4 гражданских лица, из которых двое несовершеннолетних девушки.

 
Фото ГСЧС

В результате попаданий произошло возгорание на крыше 6-этажного недостроенного дома на площади 1000 м кв., хозяйственной постройки площадью 10 м кв. Также горели 3 ангара на территории гражданского предприятия на общей площади 1500 м кв.

Сейчас на местах работают подразделения ГСЧС, сотрудники Нацполиции, пожарные местной пожарной охраны, медики и коммунальные службы. 

Что предшествовало: Перед этим российская армия атаковала Харьков ударными беспилотниками, пострадали трое детей, повреждены около полусотни автомобилей.

Харьковбеспилотникироссийско-украинская война
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