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Прокуратура повідомила, якими дронами Росія била по Харкову

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 червня 2025, 02:28
Прокуратура повідомила, якими дронами Росія била по Харкову
скриншот

Ввечері 19 червня для удару по Харкову росіяни застосували БпЛА типу "Герань-2".

Джерело: начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко

Деталі: За словами Борисенка, внаслідок атаки БпЛА типу "Герань-2" пошкоджень зазнали багатоповерхівки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок і понад 50 автівок, які були припарковані біля будинків.

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Харківбезпілотникипрокуратураросійсько-українська війна
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