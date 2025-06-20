Прокуратура повідомила, якими дронами Росія била по Харкову
П'ятниця, 20 червня 2025, 02:28
Ввечері 19 червня для удару по Харкову росіяни застосували БпЛА типу "Герань-2".
Джерело: начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко
Деталі: За словами Борисенка, внаслідок атаки БпЛА типу "Герань-2" пошкоджень зазнали багатоповерхівки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок і понад 50 автівок, які були припарковані біля будинків.
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Наслідки влучання БпЛА "Герань-2" по Київському та Шевченківському районах міста Харкова.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 19, 2025
Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/zRfnOMa94m