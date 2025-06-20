Прокуратура повідомила, якими дронами Росія била по Харкову

Ввечері 19 червня для удару по Харкову росіяни застосували БпЛА типу "Герань-2".

Джерело: начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко

Деталі: За словами Борисенка, внаслідок атаки БпЛА типу "Герань-2" пошкоджень зазнали багатоповерхівки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садочок і понад 50 автівок, які були припарковані біля будинків.

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