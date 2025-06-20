Прокуратура сообщила, какими дронами Россия била по Харькову

Вечером 19 июня для удара по Харькову россияне применили БПЛА типа "Герань-2".

Источник: начальник управления по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко

Детали: По словам Борисенко, в результате атаки БпЛА типа "Герань-2" повреждения получили многоэтажные дома, гражданское предприятие, спортивный комплекс, детский сад и более 50 автомобилей, которые были припаркованы возле домов.

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