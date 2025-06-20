Прокуратура сообщила, какими дронами Россия била по Харькову
Пятница, 20 июня 2025, 02:28
Вечером 19 июня для удара по Харькову россияне применили БПЛА типа "Герань-2".
Источник: начальник управления по противодействию преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко
Детали: По словам Борисенко, в результате атаки БпЛА типа "Герань-2" повреждения получили многоэтажные дома, гражданское предприятие, спортивный комплекс, детский сад и более 50 автомобилей, которые были припаркованы возле домов.
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Наслідки влучання БпЛА "Герань-2" по Київському та Шевченківському районах міста Харкова.— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 19, 2025
Відео: Харківська обласна прокуратура pic.twitter.com/zRfnOMa94m