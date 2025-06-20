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Вночі ВМС знищили 2 ворожі "Шахеди"

Ольга Глущенко П'ятниця, 20 червня 2025, 06:26
Вночі ВМС знищили 2 ворожі Шахеди
ілюстрація: ВМС

У ніч проти 20 червня ВМС ЗСУ знищили два російські ударних дрони типу "SHAHED-136".

Джерело: ВМС ЗСУ в соцмережах

Дослівно: "Сьогодні вночі (проти 20 червня – ред.) під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами Військово-Морських Сил Збройних Сил України було збито 2 ворожих дрони-камікадзе "SHAHED-136".

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Нагадаємо: У ніч проти 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі, зафіксовано 10 влучань, внаслідок яких виникли пожежі. Постраждали 13 осіб, серед яких 3 рятувальників.

безпілотники
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