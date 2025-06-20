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Ночью ВМС уничтожили 2 вражеских "Шахеда"

Ольга ГлущенкоПятница, 20 июня 2025, 06:26
Ночью ВМС уничтожили 2 вражеских Шахеда
иллюстрация: ВМС

В ночь на 20 июня ВМС ВСУ уничтожили два российских ударных дрона типа "SHAHED-136".

Источник: ВМС ВСУ в соцсетях

Дословно: "Сегодня ночью (против 20 июня – ред.) во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины были сбиты 2 вражеских дрона-камикадзе "SHAHED-136".

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Напомним: В ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, зафиксировано 10 попаданий, в результате которых возникли пожары. Пострадали 13 человек, среди которых 3 спасателя.

беспилотники
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