Масована атака російських БпЛА на Одесу: 10 влучань, масштабні пожежі, 13 постраждалих

У ніч проти 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі, зафіксовано 10 влучань, внаслідок яких виникли пожежі. Постраждали 13 осіб, серед яких 3 рятувальників.

Джерело: ДСНС

Дослівно ДСНС: "Росія масовано атакувала Одесу ударними безпілотниками. Зафіксовано понад 10 влучань, виникли масштабні пожежі".

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Деталі: Рятувальники зазначають, що полум’ям повністю охоплено 4-поверховий житловий будинок. Вдалося врятувати 3 особи, ще 6 евакуювали.

Дослівно ДСНС: "Під час ліквідації пожежі та порятунку людей на рятувальників обвалилися конструкції – постраждали 3 вогнеборці, зараз вони у лікарні у стабільному стані".

Деталі: У ДСНС також повідомляють, що постраждав 23-поверховий житловий будинок – вогонь охопив 18, 19 і 20 поверхи.

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З багатоповерхівки евакуювали 600 осіб. Із заблокованої квартири врятували трьох осіб, серед них двоє дітей.

Пожежі також охопили ще 5 житлових будинків і 3 автомобілі.

фото: ДСНС

фото: ДСНС

фото: ДСНС

Дослівно ДСНС: "На місці частково зруйнованого будинку ДСНС розгорнула пункт незламності. За інформацією мешканців, у будівлі може перебувати ще одна особа – тривають пошуково-рятувальні роботи. Загалом постраждали 13 осіб, з них 3 рятувальники".

Доповнено: За даними "Української правди", росіяни гатили по 11 локаціях в Одесі. Пошкоджено кілька багатоквартирних будинків, 23-поверховий будинок, залізничну інфраструктуру, адміністративну будівлю, легкові автомобілі, гараж та газопровід.