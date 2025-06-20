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Окупанти пошкодили інфраструктуру вокзалу в Одесі – Укрзалізниця

Ірина БалачукП'ятниця, 20 червня 2025, 07:32
Окупанти пошкодили інфраструктуру вокзалу в Одесі – Укрзалізниця
Одеський вокзал. Фото ілюстративне з сайту УЗ

Внаслідок російської атаки у місті Одеса постраждала інфраструктура залізничного вокзалу.

Джерело: Укрзалізниця в Telegram

Дослівно УЗ: "Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка".

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Деталі: Минулося без постраждалих.

В Укрзалізниці зазначили, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.

"Рух поїздів здійснюється за графіком", – йдеться в повідомленні.

Передісторія:

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ОдесабезпілотникиУкрзалізниця
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