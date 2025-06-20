Окупанти пошкодили інфраструктуру вокзалу в Одесі – Укрзалізниця
П'ятниця, 20 червня 2025, 07:32
Внаслідок російської атаки у місті Одеса постраждала інфраструктура залізничного вокзалу.
Джерело: Укрзалізниця в Telegram
Дослівно УЗ: "Внаслідок нічної атаки дронів пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу Одеси. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка".
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Деталі: Минулося без постраждалих.
В Укрзалізниці зазначили, що фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків.
"Рух поїздів здійснюється за графіком", – йдеться в повідомленні.
Передісторія:
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- У ніч проти 20 червня росіяни завдали масованого удару безпілотниками по Одесі, зафіксовано 10 влучань, внаслідок яких виникли пожежі. Постраждали 13 осіб, серед яких 3 рятувальників.