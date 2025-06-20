Оккупанты повредили инфраструктуру вокзала в Одессе – Укрзализныця
Пятница, 20 июня 2025, 07:32
В результате российской атаки в городе Одесса пострадала инфраструктура железнодорожного вокзала.
Источник: Укрзализныця в Telegram
Дословно УЗ: "В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Повреждения получили контактная сеть и рельсошпальная решетка".
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Детали: Обошлось без пострадавших.
В Укрзализныце отметили, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий.
"Движение поездов осуществляется по графику", – говорится в сообщении.
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Предыстория:
- В ночь на 20 июня россияне нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе, зафиксировано 10 попаданий, в результате которых возникли пожары. Пострадали 13 человек, среди которых 3 спасателя.