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Оккупанты повредили инфраструктуру вокзала в Одессе – Укрзализныця

Ирина БалачукПятница, 20 июня 2025, 07:32
Оккупанты повредили инфраструктуру вокзала в Одессе – Укрзализныця
Одесский вокзал. Фото иллюстративное с сайта УЗ

В результате российской атаки в городе Одесса пострадала инфраструктура железнодорожного вокзала.

Источник: Укрзализныця в Telegram

Дословно УЗ: "В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Повреждения получили контактная сеть и рельсошпальная решетка".

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Детали: Обошлось без пострадавших.

В Укрзализныце отметили, что специалисты уже работают над ликвидацией последствий.

"Движение поездов осуществляется по графику", – говорится в сообщении.

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Предыстория:

ОдессабеспилотникиУкрзализныця
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