Чернишов у відрядженні до кінця цього тижня – Шмигаль

Віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов. Фото з його сторінки у Facebook

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що відрядження віце-прем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова підписано до кінця тижня.

Джерело: глава Кабміну під час години запитань до уряду 20 червня

Пряма мова Шмигаля на питання щодо дати завершення відрядження Чернишова: "Відповідні документи з відрядження підписані до кінця цього тижня".

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