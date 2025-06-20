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Чернишов у відрядженні до кінця цього тижня – Шмигаль

Ірина БалачукП'ятниця, 20 червня 2025, 11:51
Чернишов у відрядженні до кінця цього тижня – Шмигаль
Віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов. Фото з його сторінки у Facebook

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що відрядження віце-прем’єра – міністра національної єдності Олексія Чернишова підписано до кінця тижня.

Джерело: глава Кабміну під час години запитань до уряду 20 червня

Пряма мова Шмигаля на питання щодо дати завершення відрядження Чернишова: "Відповідні документи з відрядження підписані до кінця цього тижня".  

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Передісторія:

  • 13 червня НАБУ і САП заявили про викриття корупційної оборудки в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.
  • Антикорупційні органи повідомили про підозру 5 фігурантам, серед яких двоє осіб, пов’язаних із Чернишовим, – колишній державний секретар Мінрегіону Василь Володін та колишній радник міністра Максим Горбатюк.
  • 18 червня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для Володіна – його взяли під варту на 60 днів, до 17 серпня, з альтернативою внесення застави у розмірі 20 млн грн.
  • За інформацією УП у правоохоронних та політичних колах близько місяця тому у Чернишова було проведено обшуки.
  • Наразі віцепрем’єр-міністр національної єдності Олексій Чернишов перебуває за кордоном, у його пресслужбі кажуть, що у нього "планове відрядження в країнах Європейського Союзу".

Чернишов ОлексійШмигаль
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