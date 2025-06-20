Чернышов в командировке до конца этой недели – Шмыгаль
Пятница, 20 июня 2025, 11:51
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что командировка вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышова подписана до конца недели.
Источник: глава Кабмина во время часа вопросов к правительству 20 июня
Прямая речь Шмыгаля на вопрос о дате завершения командировки Чернышова: "Соответствующие документы по командировке подписаны до конца этой недели".
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Предыстория:
- 13 июня НАБУ и САП заявили о разоблачении коррупционной сделки в строительной сфере с участием топ-чиновников государства, которая могла привести к причинению государству более 1 млрд грн убытков.
- Антикоррупционные органы сообщили о подозрении 5 фигурантам, среди которых два человека, связанные с Чернышовым, – бывший государственный секретарь Минрегиона Василий Володин и бывший советник министра Максим Горбатюк.
- 18 июня Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для Володина – его взяли под стражу на 60 дней, до 17 августа, с альтернативой внесения залога в размере 20 млн грн.
- По информации УП в правоохранительных и политических кругах около месяца назад у Чернышова были проведены обыски.
- Сейчас вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов находится за границей, в его пресс-службе говорят, что у него "плановая командировка в странах Европейского Союза".