Чернышов в командировке до конца этой недели – Шмыгаль

Вице-премьер-министр национального единства Алексей Чернышов. Фото с его страницы в Facebook

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что командировка вице-премьера – министра национального единства Алексея Чернышова подписана до конца недели.

Источник: глава Кабмина во время часа вопросов к правительству 20 июня

Прямая речь Шмыгаля на вопрос о дате завершения командировки Чернышова: "Соответствующие документы по командировке подписаны до конца этой недели".

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