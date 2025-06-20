Комбат 47-й бригады: Командование не спешит решать ситуацию с "дебильными задачами"
Командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Александр Ширшин говорит, что представители командования не спешат реагировать на озвученные им проблемы, в частности относительно неоправданных потерь личного состава во время боев на Курщине в РФ.
Источник: Ширшин в эфире "Радио Свобода"
Прямая речь: "Я ожидал нормального, конструктивного разговора со стороны Генерального штаба и высшего руководства. Были люди, которые обращались, были готовы, хотели решить проблему - а она на самом деле очень системная, очень распространена в Вооруженных силах. И кто-то этим продолжает заниматься. Но в целом, складывается впечатление: те, кто должен был бы это сделать и к кому это было адресовано, учитывая результаты проверки, о которых я написал, не очень хотят решать".
Детали: На уточняющий вопрос, кому именно было адресовано его обращение, Ширшин ответил: "Конкретное лицо я пока называть не буду. Но опять же, задачи приходят от высшего командования и спускаются ниже. Соответственно, к ним неоднократно поступали обращения с оценкой обстановки, со всем необходимым, с аргументацией. Но почему-то не слышали".
Также командир батальона объяснил, каких именно изменений он требует, однако выразил сомнения, что озвученные проблемы действительно будут решены. Он добавил, что намерен в дальнейшем добиваться изменений в войсках.
"Это вопрос управленческих изменений, касающийся постановки задач, оценки обстановки, планирования необходимых предварительных мероприятий, создания соответствующих условий. Это о принятии решений - то есть о границах ответственности. Это также вопрос восстановления, подготовки пехоты, комплектации. На самом деле, вопросов много. Часть из них я уже изложил. Сегодня мы имели разговор с Генеральным штабом - я озвучил некоторые из этих вопросов. Не знаю, что они с этим будут делать. Потому что... у меня есть определенные сомнения", - отметил Ширшин.
В то же время он считает несправедливым вывод служебной проверки, по результатам которой его признали "недисциплинированным".
"Проблема в том, что это было сделано несправедливо, даже указанные причины, почему они так сделали, не соответствуют действительности", - сказал он.
По его словам, рапорт об отстранении его от должности пока не удовлетворили.
"Я ожидаю решения, продолжаю выполнять обязанности, нахожусь непосредственно при управлении батальоном", - сказал Ширшин.
Нынешние заявления комбата в командовании Вооруженных сил Украины пока не комментировали.
Предыстория:
- Комбат 47-й бригады обвинил командование в "дебильных задачах" на Курщине. Ширшин также отметил в своем посте официальную страницу Генштаба ВСУ с комментарием "Надеюсь, ваши дети тоже будут в пехоте и будут выполнять ваши задачи".
- Позже комбат сообщил, что служебная проверка признала его недисциплинированным.