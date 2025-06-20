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Сибіга відреагував на заяву Путіна про "ногу російського солдата": Приносить лише смерть

Тетяна ОлійникП'ятниця, 20 червня 2025, 22:49
Сибіга відреагував на заяву Путіна про ногу російського солдата: Приносить лише смерть
Андрій Сибіга. Фото - getty images

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяву російського лідера Володимира Путіна про те, що "там, де ступає нога російського солдата – все наше".

Джерело: Сибіга у соцмережі Х

Дослівно: "З усіх божевільних заяв Путіна сьогодні виділяється одна про ногу російського солдата. Насправді куди б не ступив російський солдат, він приносить із собою лише смерть, руйнування та спустошення.

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Путіну байдуже до російських солдатів чи їхніх ніг, розірваних українськими дронами. Він масовий убивця власного народу. Він уже знищив мільйон російських солдатів у безглуздій кривавій бані в Україні, не досягнувши жодної стратегічної мети. Один мільйон солдатів. Два мільйони ніг".

Деталі: Сибіга зауважив, що цинічні заяви Путіна демонструють повну зневагу до мирних зусиль США.

"У той час, як Сполучені Штати та решта світу закликають до негайного припинення вбивств, головний воєнний злочинець Росії обговорює плани захоплення більшої кількості української території та вбивства ще більшої кількості українців", – додає міністр.

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Дослівно: "І поки Путін зайнятий тим, що відправляє російські ноги для вторгнення в інші країни, він економічно ставить росіян усередині країни на коліна.

Його цинічні заяви служать лише одній меті: відвернути увагу громадськості від повного провалу його чвертьстолітнього правління".

Деталі: За словами Сибіги, єдиний спосіб змусити Росію до миру – це збільшити підтримку оборони України та завдати сильного удару по російській економіці руйнівними санкціями.

Що передувало: 

Путін 20 червня нафантазував, що вважає російський і український народ "одним", а там, де "ступає нога російського окупанта – все наше".

Сибіга АндрійПутінМЗСРосія
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