Сибига отреагировал на заявление Путина о "ноге российского солдата": Приносит только смерть
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что "там, где ступает нога российского солдата – все наше".
Источник: Сибига в соцсети Х
Дословно: "Из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется одно о ноге российского солдата. На самом деле куда бы ни ступил российский солдат, он приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение.
Путину безразлично до российских солдат или их ног, разорванных украинскими дронами. Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув никакой стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног".
Детали: Сибига отметил, что циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США.
"В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата большего количества украинской территории и убийства еще большего количества украинцев", – добавляет министр.
Дословно: "И пока Путин занят тем, что отправляет российские ноги для вторжения в другие страны, он экономически ставит россиян внутри страны на колени.
Его циничные заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления".
Детали: По словам Сибиги, единственный способ заставить Россию к миру – это увеличить поддержку обороны Украины и нанести сильный удар по российской экономике разрушительными санкциями.
Что предшествовало:
Путин 20 июня нафантазировал, что считает российский и украинский народ "одним", а там, где "ступает нога российского оккупанта – все наше".