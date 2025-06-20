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Сибига отреагировал на заявление Путина о "ноге российского солдата": Приносит только смерть

Татьяна ОлейникПятница, 20 июня 2025, 22:49
Сибига отреагировал на заявление Путина о ноге российского солдата: Приносит только смерть
Андрей Сибига. Фото - getty images

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление российского лидера Владимира Путина о том, что "там, где ступает нога российского солдата – все наше".

Источник: Сибига в соцсети Х

Дословно: "Из всех безумных заявлений Путина сегодня выделяется одно о ноге российского солдата. На самом деле куда бы ни ступил российский солдат, он приносит с собой только смерть, разрушение и опустошение.

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Путину безразлично до российских солдат или их ног, разорванных украинскими дронами. Он массовый убийца собственного народа. Он уже уничтожил миллион российских солдат в бессмысленной кровавой бане в Украине, не достигнув никакой стратегической цели. Один миллион солдат. Два миллиона ног".

Детали: Сибига отметил, что циничные заявления Путина демонстрируют полное пренебрежение к мирным усилиям США.

"В то время как Соединенные Штаты и остальной мир призывают к немедленному прекращению убийств, главный военный преступник России обсуждает планы захвата большего количества украинской территории и убийства еще большего количества украинцев", – добавляет министр.

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Дословно: "И пока Путин занят тем, что отправляет российские ноги для вторжения в другие страны, он экономически ставит россиян внутри страны на колени.

Его циничные заявления служат лишь одной цели: отвлечь внимание общественности от полного провала его четвертьвекового правления".

Детали: По словам Сибиги, единственный способ заставить Россию к миру – это увеличить поддержку обороны Украины и нанести сильный удар по российской экономике разрушительными санкциями.

Что предшествовало:

Путин 20 июня нафантазировал, что считает российский и украинский народ "одним", а там, где "ступает нога российского оккупанта – все наше".

Сибига АндрейПутинМИДРосcия
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