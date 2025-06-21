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Россияне ракетами и дронами атаковали Кременчуг, есть попадания

Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 08:42
Россияне ракетами и дронами атаковали Кременчуг, есть попадания
скриншот: deepstatemap

Российские оккупанты в очередной раз массированно и комбинированно атаковали Кременчуг в Полтавской области, есть попадания и падение обломков.

Источник: Полтавская ОВА, Воздушные силы, "Радио Свобода"

Детали: По данным властей, в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падение обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.

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Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий.

Один человек получил травмы средней тяжести.

Ночью военные сообщали о полетах целей на Кременчуг.

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"Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ сообщает, что прозвучало в общей сложности около 40 взрывов.

Напомним: В ночь на 15 июня враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БПЛА по городу Кременчуг Полтавской области. Под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.

КременчугПолтавская областьракетный удар
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