Россияне ракетами и дронами атаковали Кременчуг, есть попадания
Российские оккупанты в очередной раз массированно и комбинированно атаковали Кременчуг в Полтавской области, есть попадания и падение обломков.
Источник: Полтавская ОВА, Воздушные силы, "Радио Свобода"
Детали: По данным властей, в Кременчугском районе зафиксированы прямые попадания и падение обломков на объектах энергетической инфраструктуры и на открытых территориях.
Подразделения ГСЧС работают над ликвидацией последствий.
Один человек получил травмы средней тяжести.
Ночью военные сообщали о полетах целей на Кременчуг.
"Радио Свобода" со ссылкой на местные СМИ сообщает, что прозвучало в общей сложности около 40 взрывов.
Напомним: В ночь на 15 июня враг провел массированную комбинированную атаку с использованием ракет и БПЛА по городу Кременчуг Полтавской области. Под удар попали объекты энергетической и сельскохозяйственной инфраструктуры.