ПС: Росія атакувала 280 ракетами та дронами, зафіксовані влучання лише у Кременчуці

У ніч на 21 червня противник атакував 280 засобами повітряного нападу, зафіксовано влучання у Кременчуці Полтавської області, а також падіння уламків у трьох локаціях.

Джерело: Повітряні сили

Виправлено: Спершу ПСУ повідомили про збиття трьох "Іскандерів", а згодом виправили повідомлення на "Калібри".

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Деталі: Зазначається, що ворог атакував 272 БпЛА, двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал", чотирма крилатими ракетами "Калібр" та двома крилатими ракетами "Іскандер-К".

Повітряні сили звітують про збиття 140 БПЛА, три ракети "Калібр" та по одній – "Кинджал" та "Іскандер-К".

За даними військових, локаційно втраченими визнали 112 дронів та по одній ракеті "Іскандер-К", "Калібр" та "Кинджал".

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Основним напрямком удару було місто Кременчук.

Нагадаємо: Російські окупанти 21 червня вкотре масовано та комбіновано атакували Кременчук на Полтавщині, є влучання та падіння уламків.