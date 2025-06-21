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ПС: Россия атаковала 280 ракетами и дронами, попадания зафиксированы только в Кременчуге

Роман ПетренкоСуббота, 21 июня 2025, 10:32
ПС: Россия атаковала 280 ракетами и дронами, попадания зафиксированы только в Кременчуге
Иллюстративное фото - западный ото нгу

В ночь на 21 июня противник атаковал 280 средствами воздушного нападения, зафиксировано попадание в Кременчуге Полтавской области, а также падение обломков в трех локациях.

Источник: Воздушные силы

Исправлено: Сначала ПСУ сообщили о сбивании трех "Искандеров", а затем исправили сообщение на "Калибры".

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Детали: Отмечается, что враг атаковал 272 БПЛА, двумя аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал", четырьмя крылатыми ракетами „Калибр" и двумя крылатыми ракетами "Искандер-К".

Воздушные силы отчитались о сбитии 140 БПЛА, три ракеты "Калибр" и по одной – "Кинжал" и "Искандер-К".

По данным военных, локационно потерянными признали 112 дронов и по одной ракете "Искандер-К", "Калибр" и "Кинжал".

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Основным направлением удара был город Кременчуг.

Напомним: Российские оккупанты в очередной раз массированно и комбинированно атаковали Кременчуг в Полтавской области, есть попадания и падение обломков.

Воздушные силы ВСУПВОКременчуг
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