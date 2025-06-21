Нічний обстріл Кременчука: поліція знайшла "кульки" з касетних боєприпасів
Субота, 21 червня 2025, 11:37
Після нічного комбінованого російського обстрілу Кременчуцького району на Полтавщині знайшли касетні елементи від боєприпасів.
Джерело: Нацполіція
Деталі: Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.
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Поліція нагадує, що заборонено торкатися таких речей, а також наближатись до них.
У разі виявлення необхідно телефонувати до поліції або ДСНС.
Нагадаємо: Російські окупанти 21 червня вкотре масовано та комбіновано атакували Кременчук на Полтавщині, є влучання та падіння уламків.
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