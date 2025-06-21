Нічний обстріл Кременчука: поліція знайшла "кульки" з касетних боєприпасів

Після нічного комбінованого російського обстрілу Кременчуцького району на Полтавщині знайшли касетні елементи від боєприпасів.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см. Нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей.

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Поліція нагадує, що заборонено торкатися таких речей, а також наближатись до них.

У разі виявлення необхідно телефонувати до поліції або ДСНС.

Нагадаємо: Російські окупанти 21 червня вкотре масовано та комбіновано атакували Кременчук на Полтавщині, є влучання та падіння уламків.