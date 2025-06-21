Ночной обстрел Кременчуга: полиция нашла "шарики" из кассетных боеприпасов
Суббота, 21 июня 2025, 11:37
После ночного комбинированного российского обстрела Кременчугского района в Полтавской области нашли кассетные элементы от боеприпасов.
Источник: Нацполиция
Детали: Они имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см. Напоминают игрушки или шары, что делает их особенно опасными для детей.
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Полиция напоминает, что запрещено трогать такие предметы, а также приближаться к ним.
В случае обнаружения необходимо звонить в полицию или ГСЧС.
Напомним: 21 июня российские оккупанты в очередной раз массированно и комбинированно атаковали Кременчуг в Полтавской области, есть попадания и падение обломков.