Ночной обстрел Кременчуга: полиция нашла "шарики" из кассетных боеприпасов

После ночного комбинированного российского обстрела Кременчугского района в Полтавской области нашли кассетные элементы от боеприпасов.

Источник: Нацполиция

Детали: Они имеют вид металлических сфер диаметром около 10 см. Напоминают игрушки или шары, что делает их особенно опасными для детей.

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Полиция напоминает, что запрещено трогать такие предметы, а также приближаться к ним.

В случае обнаружения необходимо звонить в полицию или ГСЧС.

Напомним: 21 июня российские оккупанты в очередной раз массированно и комбинированно атаковали Кременчуг в Полтавской области, есть попадания и падение обломков.