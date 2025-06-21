Зеленський просить союзників виділяти 0,25% ВВП на спільне виробництво зброї
Президент Володимир Зеленський закликав західних партнерів виділяти 0,25% свого ВВП на допомогу Україні для нарощування виробництва озброєння.
Джерела: Reuters з посиланням на заяву президента Зеленського під час зустрічі з журналістами, на яку не запросили УП, "Суспільне"
Пряма мова: "Україна – це частина безпеки Європи. Ми хочемо, щоб на наш ОПК виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера".
Деталі: Зеленський заявив, що цього літа країна планує підписати угоди для початку експорту технологій виробництва зброї.
Уже є попередні домовленості з Данією, Норвегією, Німеччиною, Канадою, Великою Британією та Литвою щодо запуску спільного виробництва озброєнь. Участь у переговорах бере також приватний сектор.
За словами президента, йдеться про виробництво дронів, ракет і, можливо, артилерії на території країн-партнерів України, які вже фінансують оборонне виробництво або планують це робити.
Пряма мова: "Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них".
Зеленський наголосив, що жодна з технологій не має потрапити до країн, які симпатизують Росії.
Передісторія:
- Раніше президент Зеленський заявив, що має намір обговорити з очільником США Дональдом Трампом купівлю наступного оборонного пакету.