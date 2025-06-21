Зеленский просит союзников выделять 0,25% ВВП на совместное производство оружия

Президент Владимир Зеленский призвал западных партнёров выделять 0,25% своего ВВП на помощь Украине для наращивания производства вооружения.

Источники: Reuters со ссылкой на заявление президента Зеленского во время встречи с журналистами, на которую не пригласили УП, "Суспільне"

Прямая речь: "Украина - это часть безопасности Европы. Мы хотим, чтобы на наш ОПК выделяли 0,25% от ВВП того или иного государства-партнёра".

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Детали: Зеленский заявил, что этим летом страна планирует подписать соглашения для начала экспорта технологий производства оружия.

Уже достигнуты предварительные договорённости с Данией, Норвегией, Германией, Канадой, Великобританией и Литвой о запуске совместного производства вооружений. В переговорах также участвует частный сектор.

По словам президента, речь идёт о производстве дронов, ракет и, возможно, артиллерии на территории стран-партнёров Украины, которые уже финансируют оборонное производство или планируют это делать.

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Прямая речь: "Мы будем предоставлять соответствующие технологии и будем производить в их странах оружие - для нас и для них".

Зеленский подчеркнул, что ни одна из технологий не должна попасть в страны, симпатизирующие России.

Предыстория: