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На тлі візиту Келлога Лукашенко звільнив з в'язниці опозиціонера Сергія Тихановского

Ольга КацімонСубота, 21 червня 2025, 17:05
На тлі візиту Келлога Лукашенко звільнив з в'язниці опозиціонера Сергія Тихановского
Скриншот

Білоруського опозиціонера 46-річного Сергія Тихановского випустили з в'язниці. Він вже покинув територію Білорусі.

Джерела: "Наша Ніва", допис лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської в Х

Деталі: За даними видання, це стало можливим завдяки візиту до Мінська спеціального представника президента США Кіта Келлога.

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Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська підтвердила звільнення свого чоловіка. 

Дослівно: "Мій чоловік Сергій на свободі! Важко описати радість у моєму серці".

Вона подякувала за президенту США Дональду Трампу, спеціальному представнику президента США Кіту Келлогу, американському юристу Джону Коулу, заступнику помічника держсекретаря США Крістоферу В. Сміту, Державному департаменту США та союзникам з Євросоюзу. 

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Понад два роки про Тихановського не було жодної інформації, він перебував у повній ізоляції. На волі на нього чекали дружина Світлана, син Корній і донька Агнія.

Передісторія:

  • Сергій Тихановський У 2019 році створив канал "Країна для життя", він їздив регіонами, записував інтерв’ю з місцевими мешканцями, які відверто говорили про проблеми, критикували владу та чиновників.
  • У 2020 році Тихановський оголосив про намір балотуватися в президенти. Але ще до початку виборчої кампанії його затримали. Документи подала його дружина - нинішня лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська.
  • У 2021 році Тихановського засудили до 18 років колонії суворого режиму за чотирма політичними статтями, зокрема за організацію масових заворушень та розпалювання ворожнечі. Пізніше строк збільшили ще на півтора року через нібито непокору адміністрації колонії. Провину Тихановський не визнав і відмовився співпрацювати зі слідством.
  • У суботу, 21 червня, Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську зі спеціальним посланцем президента США Кітом Келлогом.

БілорусьТихановська
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