На тлі візиту Келлога Лукашенко звільнив з в'язниці опозиціонера Сергія Тихановского

Білоруського опозиціонера 46-річного Сергія Тихановского випустили з в'язниці. Він вже покинув територію Білорусі.

Джерела: "Наша Ніва", допис лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської в Х

Деталі: За даними видання, це стало можливим завдяки візиту до Мінська спеціального представника президента США Кіта Келлога.

Реклама:

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська підтвердила звільнення свого чоловіка.

Дослівно: "Мій чоловік Сергій на свободі! Важко описати радість у моєму серці".

Вона подякувала за президенту США Дональду Трампу, спеціальному представнику президента США Кіту Келлогу, американському юристу Джону Коулу, заступнику помічника держсекретаря США Крістоферу В. Сміту, Державному департаменту США та союзникам з Євросоюзу.

РЕКЛАМА:

Білоруського опозиціонера Сергія Тихановского випустили з в'язниці pic.twitter.com/d5MehU2HQs — Українська правда (@ukrpravda_news) June 21, 2025

Понад два роки про Тихановського не було жодної інформації, він перебував у повній ізоляції. На волі на нього чекали дружина Світлана, син Корній і донька Агнія.

Передісторія: