На фоне визита Келлога Лукашенко освободил из тюрьмы оппозиционера Сергея Тихановского
Белорусского оппозиционера 46-летнего Сергея Тихановского освободили из тюрьмы. Он уже покинул территорию Беларуси.
Источники: "Наша Ніва", пост лидерки белорусской оппозиции Светланы Тихановской в X
Детали: По данным издания, это стало возможным благодаря визиту в Минск специального представителя президента США Кита Келлога.
Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская подтвердила освобождение своего мужа.
Дословно: "Мой муж Сергей на свободе! Трудно описать радость в моём сердце".
Она поблагодарила президента США Дональда Трампа, специального представителя президента США Кита Келлога, американского юриста Джона Коула, заместителя помощника госсекретаря США Кристофера В. Смита, Государственный департамент США и союзников из Евросоюза.
Білоруського опозиціонера Сергія Тихановского випустили з в'язниці pic.twitter.com/d5MehU2HQs— Українська правда (@ukrpravda_news) June 21, 2025
Более двух лет о нём не было никакой информации, он находился в полной изоляции. На свободе его ждали жена Светлана, сын Корней и дочь Агния.
Предыстория:
- В 2019 году Сергей Тихановский создал канал "Страна для жизни". Он ездил по регионам, записывал интервью с местными жителями, которые откровенно говорили о своих проблемах, критиковали власть и чиновников.
- В 2020 году Тихановский объявил о намерении баллотироваться в президенты. Однако ещё до начала избирательной кампании его задержали. Документы подала его жена - нынешняя лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
- В 2021 году Тихановский был приговорён к 18 годам колонии строгого режима по четырём политическим статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков и разжигание вражды. Позже срок увеличили ещё на полтора года за якобы злостное неповиновение администрации колонии. Свою вину Тихановский не признал и отказался сотрудничать со следствием.
- В субботу, 21 июня, Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США Китом Келлогом.