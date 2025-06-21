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На фоне визита Келлога Лукашенко освободил из тюрьмы оппозиционера Сергея Тихановского

Ольга КацимонСуббота, 21 июня 2025, 17:05
На фоне визита Келлога Лукашенко освободил из тюрьмы оппозиционера Сергея Тихановского
Скриншот

Белорусского оппозиционера 46-летнего Сергея Тихановского освободили из тюрьмы. Он уже покинул территорию Беларуси.

Источники: "Наша Ніва"пост лидерки белорусской оппозиции Светланы Тихановской в X

Детали: По данным издания, это стало возможным благодаря визиту в Минск специального представителя президента США Кита Келлога.

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Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская подтвердила освобождение своего мужа.

Дословно: "Мой муж Сергей на свободе! Трудно описать радость в моём сердце".

Она поблагодарила президента США Дональда Трампа, специального представителя президента США Кита Келлога, американского юриста Джона Коула, заместителя помощника госсекретаря США Кристофера В. Смита, Государственный департамент США и союзников из Евросоюза.

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Более двух лет о нём не было никакой информации, он находился в полной изоляции. На свободе его ждали жена Светлана, сын Корней и дочь Агния.

Предыстория:

  • В 2019 году Сергей Тихановский создал канал "Страна для жизни". Он ездил по регионам, записывал интервью с местными жителями, которые откровенно говорили о своих проблемах, критиковали власть и чиновников.
  • В 2020 году Тихановский объявил о намерении баллотироваться в президенты. Однако ещё до начала избирательной кампании его задержали. Документы подала его жена - нынешняя лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.
  • В 2021 году Тихановский был приговорён к 18 годам колонии строгого режима по четырём политическим статьям, в том числе за организацию массовых беспорядков и разжигание вражды. Позже срок увеличили ещё на полтора года за якобы злостное неповиновение администрации колонии. Свою вину Тихановский не признал и отказался сотрудничать со следствием.
  • В субботу, 21 июня, Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США Китом Келлогом.

БеларусьТихановская
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