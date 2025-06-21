На фоне визита Келлога Лукашенко освободил из тюрьмы оппозиционера Сергея Тихановского

Белорусского оппозиционера 46-летнего Сергея Тихановского освободили из тюрьмы. Он уже покинул территорию Беларуси.

Источники: "Наша Ніва", пост лидерки белорусской оппозиции Светланы Тихановской в X

Детали: По данным издания, это стало возможным благодаря визиту в Минск специального представителя президента США Кита Келлога.

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Лидерка белорусской оппозиции Светлана Тихановская подтвердила освобождение своего мужа.

Дословно: "Мой муж Сергей на свободе! Трудно описать радость в моём сердце".

Она поблагодарила президента США Дональда Трампа, специального представителя президента США Кита Келлога, американского юриста Джона Коула, заместителя помощника госсекретаря США Кристофера В. Смита, Государственный департамент США и союзников из Евросоюза.

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Білоруського опозиціонера Сергія Тихановского випустили з в'язниці pic.twitter.com/d5MehU2HQs — Українська правда (@ukrpravda_news) June 21, 2025

Более двух лет о нём не было никакой информации, он находился в полной изоляции. На свободе его ждали жена Светлана, сын Корней и дочь Агния.

Предыстория: