Білорусь за домовленістю зі США звільнила ще 13 політв’язнів
У день візиту до Білорусі спецпредставника президента США Кіта Келлога режим Олександра Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів, серед яких Сергій Тихановський.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання "Наша Ніва"
Деталі: Передусім стало відомо про те, що було звільнено одного із найвідоміших білоруських політв’язнів Сергія Тихановського, чоловіка опозиціонерки Світлани Тихановської.
Зрештою з'ясувалось, що на свободу вийшли 14 політичних в'язнів режиму Лукашенка.
За даними правозахисного центру "Вясна", окрім Тихановського було звільнено Наталію Дуліну, Ігоря Карнея, Галину Краснянську, Акіхіру Гаєвського-Ханаду та Кирила Балахонава.
Це стало можливим завдяки візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.
"Сильне лідерство президента Трампа призвело до звільнення сьогодні 14 ув'язнених з Білорусі. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу – вони залишаються справжніми друзями та союзниками", – прокоментував у Х заступник Келлога Джон Коул.
President Trump’s strong leadership led to the release of 14 prisoners from Belarus today. Thanks to the Lithuanian government for its cooperation and assistance - they remain a true friend and ally. pic.twitter.com/W9xUj29l4Z— john coale (@johnpcoale) June 21, 2025
За даними "Вясни", звільнених політв’язнів вивезли у Литву.
Що передувало: У суботу, 21 червня, посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.
Один американський посадовець раніше повідомив агентству Reuters, що адміністрація Трампа внутрішньо обговорювала способи вивести Мінськ із сфери впливу Москви і наблизити до Вашингтона, хоча б частково.