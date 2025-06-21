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Білорусь за домовленістю зі США звільнила ще 13 політв’язнів

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоСубота, 21 червня 2025, 17:45
Білорусь за домовленістю зі США звільнила ще 13 політв’язнів
Тихановський та інші звільнені політв'язні, фото: Радіо Свобода

У день візиту до Білорусі спецпредставника президента США Кіта Келлога режим Олександра Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів, серед яких Сергій Тихановський.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на видання "Наша Ніва"

Деталі: Передусім стало відомо про те, що було звільнено одного із найвідоміших білоруських політв’язнів Сергія Тихановського, чоловіка опозиціонерки Світлани Тихановської. 

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Зрештою з'ясувалось, що на свободу вийшли 14 політичних в'язнів режиму Лукашенка.

За даними правозахисного центру "Вясна", окрім Тихановського було звільнено Наталію Дуліну, Ігоря Карнея, Галину Краснянську, Акіхіру Гаєвського-Ханаду та Кирила Балахонава.

Це стало можливим завдяки візиту до Мінська спеціального представника президента США Дональда Трампа Кіта Келлога.

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"Сильне лідерство президента Трампа призвело до звільнення сьогодні 14 ув'язнених з Білорусі. Дякуємо уряду Литви за співпрацю та допомогу – вони залишаються справжніми друзями та союзниками", – прокоментував у Х заступник Келлога Джон Коул.

За даними "Вясни", звільнених політв’язнів вивезли у Литву.

Що передувало: У суботу, 21 червня, посланець Трампа Кіт Келлог прибув до Мінська та зустрівся з Лукашенком.

Один американський посадовець раніше повідомив агентству Reuters, що адміністрація Трампа внутрішньо обговорювала способи вивести Мінськ із сфери впливу Москви і наблизити до Вашингтона, хоча б частково.

БілорусьСШАполітв'язні
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