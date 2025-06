Беларусь по договоренности с США освободила еще 13 политзаключенных

В день визита в Беларусь спецпредставителя президента США Кита Келлога режим Александра Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди которых Сергей Тихановский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание "Наша Нива"

Детали: Прежде всего стало известно о том, что был освобожден один из самых известных белорусских политзаключенных Сергей Тихановский, муж оппозиционерки Светланы Тихановской.

Реклама:

В итоге выяснилось, что на свободу вышли 14 политических заключенных режима Лукашенко.

По данным правозащитного центра "Вясна", кроме Тихановского были освобождены Наталья Дулина, Игорь Карней, Галина Краснянская, Акихира Гаевский-Ханада и Кирилл Балахонав.

Это стало возможным благодаря визиту в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

"Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению сегодня 14 заключенных из Беларуси. Благодарим правительство Литвы за сотрудничество и помощь – они остаются настоящими друзьями и союзниками", – прокомментировал в Х заместитель Келлога Джон Коул.

President Trump’s strong leadership led to the release of 14 prisoners from Belarus today. Thanks to the Lithuanian government for its cooperation and assistance - they remain a true friend and ally. pic.twitter.com/W9xUj29l4Z