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Беларусь по договоренности с США освободила еще 13 политзаключенных

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоСуббота, 21 июня 2025, 17:45
Беларусь по договоренности с США освободила еще 13 политзаключенных
Тихановский и другие освобожденные политзаключенные, фото: Радио Свобода

В день визита в Беларусь спецпредставителя президента США Кита Келлога режим Александра Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди которых Сергей Тихановский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание "Наша Нива"

Детали: Прежде всего стало известно о том, что был освобожден один из самых известных белорусских политзаключенных Сергей Тихановский, муж оппозиционерки Светланы Тихановской.

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В итоге выяснилось, что на свободу вышли 14 политических заключенных режима Лукашенко.

По данным правозащитного центра "Вясна", кроме Тихановского были освобождены Наталья Дулина, Игорь Карней, Галина Краснянская, Акихира Гаевский-Ханада и Кирилл Балахонав.

Это стало возможным благодаря визиту в Минск специального представителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога.

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"Сильное лидерство президента Трампа привело к освобождению сегодня 14 заключенных из Беларуси. Благодарим правительство Литвы за сотрудничество и помощь – они остаются настоящими друзьями и союзниками", – прокомментировал в Х заместитель Келлога Джон Коул.

По данным "Вясны", освобожденных политзаключенных вывезли в Литву.

Что предшествовало: В субботу, 21 июня, посланник Трампа Кит Келлог прибыл в Минск и встретился с Лукашенко.

Один американский чиновник ранее сообщил агентству Reuters, что  администрация Трампа внутренне обсуждала способы вывести Минск из сферы влияния Москвы и приблизить к Вашингтону, хотя бы частично.

БеларусьСШАполитзаключенные
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