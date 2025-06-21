NYT: Келлог хотів заручитися підтримкою Лукашенка в припиненні війни в Україні

За даними NYT, спецпосланець президента США Кіт Келлог під час зустрічі з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком намагався заручитися його підтримкою в укладенні можливої мирної угоди між Україною та РФ. Речниця Лукашенка заявила, що переговори тривали 6,5 годин.

Джерело: The New York Times

Деталі: NYT наводить слова речниці Лукашенка Наталії Ейсмонт про те, що переговори, які розпочалися ввечері п'ятниці, тривали 6,5 годин і охоплювали американські та європейські санкції проти Білорусі, "конфлікти" в Україні та на Близькому Сході, а також відносини Білорусі з Росією та Китаєм.

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Видання пише, що Келлога в Мінську супроводжував Крістофер Сміт, заступник помічника державного секретаря США, який у лютому відвідав Білорусь, щоб досягти великої угоди, за якою Лукашенко мав би звільнити політичних в'язнів в обмін на послаблення санкцій.

NYT зазначає, що звільнення 14 в'язнів у суботу прискорило повільний процес, у якому затриманих, включаючи трьох американців, звільняли невеликими групами в останні місяці.

У статті йдеться, що під час зустрічі з Лукашенком у 2020 році тодішній держсекретар Майк Помпео ставив перед собою мету послабити тісне партнерство Лукашенка з правителем РФ Володимиром Путіним. Однак ці зусилля тоді провалилися після заяви самопроголошеного президента Білорусі про "перемогу" на виборах попри повідомлення про масові фальсифікації й протести.

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"Цілі Келлога виглядають менш амбітними, вони зосереджені не стільки на відриві Білорусі від Москви, скільки на забезпеченні допомоги Лукашенка у можливій мирній угоді між Росією та Україною", – пише видання.

NYT також наводить слова Келлога і Лукашенка на початку переговорів.

"Ми живемо в дуже небезпечний час, коли кризи, з якими ми стикаємося, можуть різко загостритися, зростати, якщо ми не будемо мудрими та справедливими", – сказав Келлог.

Лукашенко у свою чергу запевнив спецпосланця Трампа, що "ескалації не буде не лише в Білорусі, а й навколо нас".

У статті також йдеться, що Лукашенко перед візитом Келлога доклав зусиль, щоб запевнити Москву, що він усе ще на боці Росії. У п'ятницю його відвідав голова Слідчого комітету РФ та давній союзник Путіна Олександр Бастрикін.

"Я хочу, щоб ви зрозуміли, що в цей важкий час ми з вами", – сказав Лукашенко Бастрикіну.

Що передувало: У суботу самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся в Мінську зі спеціальним посланцем президента США Кітом Келлогом.

Цього ж дня режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів, серед яких Сергій Тихановський.