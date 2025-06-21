NYT: Келлог хотел заручиться поддержкой Лукашенко в прекращении войны в Украине

По данным NYT, спецпосланник президента США Кит Келлог во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко пытался заручиться его поддержкой в заключении возможного мирного соглашения между Украиной и РФ. Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что переговоры длились 6,5 часов.

Источник: The New York Times

Детали: NYT приводит слова пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт о том, что переговоры, которые начались вечером в пятницу, длились 6,5 часов и охватывали американские и европейские санкции против Беларуси, "конфликты" в Украине и на Ближнем Востоке, а также отношения Беларуси с Россией и Китаем.

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Издание пишет, что Келлога в Минске сопровождал Кристофер Смит, заместитель помощника государственного секретаря США, который в феврале посетил Беларусь, чтобы достичь крупного соглашения, по которому Лукашенко должен был освободить политических заключенных в обмен на ослабление санкций.

NYT отмечает, что освобождение 14 заключенных в субботу ускорило медленный процесс, в котором задержанные, включая трех американцев, освобождались небольшими группами в последние месяцы.

В статье говорится, что во время встречи с Лукашенко в 2020 году тогдашний госсекретарь Майк Помпео ставил перед собой цель ослабить тесное партнерство Лукашенко с правителем РФ Владимиром Путиным. Однако эти усилия тогда провалились после заявления самопровозглашенного президента Беларуси о "победе" на выборах, несмотря на сообщения о массовых фальсификациях и протестах.

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"Цели Келлога выглядят менее амбициозными, они сосредоточены не столько на отрыве Беларуси от Москвы, сколько на обеспечении помощи Лукашенко в возможном мирном соглашении между Россией и Украиной", – пишет издание.

NYT также приводит слова Келлога и Лукашенко в начале переговоров.

"Мы живем в очень опасное время, когда кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко обостриться, расти, если мы не будем мудрыми и справедливыми", – сказал Келлог.

Лукашенко в свою очередь заверил спецпосланника Трампа, что "эскалации не будет не только в Беларуси, но и вокруг нас".

В статье также говорится, что Лукашенко перед визитом Келлога приложил усилия, чтобы заверить Москву, что он все еще на стороне России. В пятницу его посетил председатель Следственного комитета РФ и давний союзник Путина Александр Бастрыкин.

"Я хочу, чтобы вы поняли, что в это трудное время мы с вами", — сказал Лукашенко Бастрыкину.

Что предшествовало: В субботу самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко встретился в Минске со специальным посланником президента США Китом Келлогом.

В этот же день режим Лукашенко освободил 14 политзаключенных, среди которых Сергей Тихановский.