Росія завдала ракетного удару по Сумах: пошкоджено приватні будинки

В ніч на 22 червня Росія завдала ракетного удару по Зарічному району міста Сум. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.

Джерело: керівник Сумської ОВА Олег Григоров

Деталі: За словами Григорова, близько 23:00 у Сумах пролунали серія потужних вибухів.

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Пряма мова: "За попередньою інформацією, це – наслідки удару ворога по околицях міста, у Зарічному районі Сумської громади. Внаслідок атаки ворога пошкоджені приватні будинки".

Деталі: Перед ударом Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу атаки з північно-східного напрямку із застосуванням балістичних ракет. Також про вибухи в місті писало місцеве видання "Кордон.Медіа".

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