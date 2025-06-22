Росія завдала ракетного удару по Сумах: пошкоджено приватні будинки
Неділя, 22 червня 2025, 00:10
В ніч на 22 червня Росія завдала ракетного удару по Зарічному району міста Сум. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки.
Джерело: керівник Сумської ОВА Олег Григоров
Деталі: За словами Григорова, близько 23:00 у Сумах пролунали серія потужних вибухів.
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Пряма мова: "За попередньою інформацією, це – наслідки удару ворога по околицях міста, у Зарічному районі Сумської громади. Внаслідок атаки ворога пошкоджені приватні будинки".
Деталі: Перед ударом Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу атаки з північно-східного напрямку із застосуванням балістичних ракет. Також про вибухи в місті писало місцеве видання "Кордон.Медіа".
Передісторія:
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- 21 червня близько 17:30 російські війська завдали удару баражуючим боєприпасом типу "Ланцет" по цивільній інфраструктурі у Сумах, внаслідок чого виникла пожежа на підприємстві.
- За годину росіяни знову атакували Суми безпілотником. Другий удар – по житловому сектору. Внаслідок атаки пошкоджені покрівля та близько 20 вікон у багатоповерхівці.