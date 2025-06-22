Россия нанесла ракетный удар по Сумам: повреждены частные дома

В ночь на 22 июня Россия нанесла ракетный удар по Заречному району города Сумы. В результате атаки повреждены частные дома.

Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров

Детали: По словам Григорова, около 23:00 в Сумах прозвучала серия мощных взрывов.

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Прямая речь: "По предварительной информации, это – последствия удара врага по окрестностям города, в Заречном районе Сумской общины. В результате атаки врага повреждены частные дома".

Детали: Перед ударом Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе атаки с северо-восточного направления с применением баллистических ракет. Также о взрывах в городе писало местное издание "Кордон.Медіа".

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