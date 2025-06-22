Россия нанесла ракетный удар по Сумам: повреждены частные дома
Воскресенье, 22 июня 2025, 00:10
В ночь на 22 июня Россия нанесла ракетный удар по Заречному району города Сумы. В результате атаки повреждены частные дома.
Источник: глава Сумской ОВА Олег Григоров
Детали: По словам Григорова, около 23:00 в Сумах прозвучала серия мощных взрывов.
Реклама:
Прямая речь: "По предварительной информации, это – последствия удара врага по окрестностям города, в Заречном районе Сумской общины. В результате атаки врага повреждены частные дома".
Детали: Перед ударом Воздушные силы ВСУ сообщали об угрозе атаки с северо-восточного направления с применением баллистических ракет. Также о взрывах в городе писало местное издание "Кордон.Медіа".
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- 21 июня около 17:30 российские войска нанесли удар баражирующим боеприпасом типа "Ланцет" по гражданской инфраструктуре в Сумах, в результате чего возник пожар на предприятии.
- Через час россияне снова атаковали Сумы беспилотником. Второй удар – по жилому сектору. В результате атаки повреждены кровля и около 20 окон в многоэтажке.