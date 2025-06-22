Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: є постраждалі
Неділя, 22 червня 2025, 00:26
Увечері 21 червня російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Краматорську на Донеччині. За попередніми даними, є постраждалі, під завалами може перебувати щонайменше одна людина.
Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко
Деталі: За словами Гончаренка, Краматорськ зазнав семи ворожих ударів. Постраждали промислова зона та житлова забудова. Внаслідок одного з влучань пошкоджено багатоповерховий будинок.
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Пряма мова: "Російські війська завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську. За попередньою інформацією, є постраждалі. Ймовірно, одна людина під завалами, триває рятувальна операція".
Передісторія:
- Удень 9 червня російські війська атакували центральну частину Краматорська на Донеччині, використавши безпілотник типу "Молнія".