Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: є постраждалі

Увечері 21 червня російські війська завдали удару по багатоповерхівці в Краматорську на Донеччині. За попередніми даними, є постраждалі, під завалами може перебувати щонайменше одна людина.

Джерело: начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко

Деталі: За словами Гончаренка, Краматорськ зазнав семи ворожих ударів. Постраждали промислова зона та житлова забудова. Внаслідок одного з влучань пошкоджено багатоповерховий будинок.

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Пряма мова: "Російські війська завдали удару по багатоповерхівці у Краматорську. За попередньою інформацією, є постраждалі. Ймовірно, одна людина під завалами, триває рятувальна операція".

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