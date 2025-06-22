Россияне нанесли удар по многоэтажке в Краматорске: есть пострадавшие
Воскресенье, 22 июня 2025, 00:26
Вечером 21 июня российские войска нанесли удар по многоэтажке в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, есть пострадавшие, под завалами может находиться по меньшей мере один человек.
Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко
Детали: По словам Гончаренко, Краматорск подвергся семи вражеским ударам. Пострадали промышленная зона и жилая застройка. В результате одного из попаданий поврежден многоэтажный дом.
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Прямая речь: "Российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Краматорске. По предварительной информации, есть пострадавшие. Вероятно, один человек под завалами, продолжается спасательная операция".
Предыстория:
- Днем 9 июня российские войска атаковали центральную часть Краматорска в Донецкой области, использовав беспилотник типа "Молния".