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Россияне нанесли удар по многоэтажке в Краматорске: есть пострадавшие

Иван ДьяконовВоскресенье, 22 июня 2025, 00:26
Россияне нанесли удар по многоэтажке в Краматорске: есть пострадавшие
Фото: Краматорский городской совет

Вечером 21 июня российские войска нанесли удар по многоэтажке в Краматорске Донецкой области. По предварительным данным, есть пострадавшие, под завалами может находиться по меньшей мере один человек.

Источник: начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко

Детали: По словам Гончаренко, Краматорск подвергся семи вражеским ударам. Пострадали промышленная зона и жилая застройка. В результате одного из попаданий поврежден многоэтажный дом.

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Прямая речь: "Российские войска нанесли удар по многоэтажному дому в Краматорске. По предварительной информации, есть пострадавшие. Вероятно, один человек под завалами, продолжается спасательная операция".

Предыстория:

Донецкая областьжертвы
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