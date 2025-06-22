Ізраїль очікує вступу США у війну проти Ірану найближчими днями – NYT
Ізраїльські посадовці припускають, що Сполучені Штати можуть долучитися до війни проти Ірану вже найближчими днями. У Вашингтоні поки не ухвалили остаточного рішення, однак здійснюють підготовчі заходи, зокрема переміщують стратегічну авіацію.
Джерело: The New York Times з посиланням на двох ізраїльських чиновників, які говорили на умовах анонімності
Деталі: Ізраїльські урядовці повідомили, що Ізраїль очікує приєднання США до війни проти Ірану найближчими днями. За їхніми словами, підготовка вже триває.
Дослівно: "Увечері суботи за місцевим часом президент США Дональд Трамп повернувся до Білого дому і, як очікується, має зустрітися зі своєю командою з національної безпеки, щоб обговорити можливість приєднання до атак Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти.
Хоча Білий дім заявив, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо атаки, США відправили кілька бомбардувальників ВПС B-2 з американської бази через Тихий океан".
Передісторія:
- За даними WSJ, президент США Дональд Трамп схвалив військовий план удару по Ірану, але утримується від остаточного наказу, спостерігаючи за тим, чи відмовиться Тегеран від своєї ядерної програми.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що під час розмови з представниками Міністерства оборони Трамп висловив сумніви щодо ефективності удару США по ядерному об’єкту у Фордо.
- Трампу повідомили, що бомба GBU-57 вагою 13,6 тонни здатна ефективно знищити цей об’єкт, утім президент США залишився не до кінця переконаним і відклав санкціонування ударів.
- В четвер, 19 червня, речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу повідомила, що президент США Дональд Трамп ухвалить рішення про подальші дії щодо Ірану через два тижні, а до того часу прагне вирішити питання його ядерної програми шляхом переговорів.