Ізраїль очікує вступу США у війну проти Ірану найближчими днями – NYT

Ізраїльські посадовці припускають, що Сполучені Штати можуть долучитися до війни проти Ірану вже найближчими днями. У Вашингтоні поки не ухвалили остаточного рішення, однак здійснюють підготовчі заходи, зокрема переміщують стратегічну авіацію.

Джерело: The New York Times з посиланням на двох ізраїльських чиновників, які говорили на умовах анонімності

Деталі: Ізраїльські урядовці повідомили, що Ізраїль очікує приєднання США до війни проти Ірану найближчими днями. За їхніми словами, підготовка вже триває.

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Дослівно: "Увечері суботи за місцевим часом президент США Дональд Трамп повернувся до Білого дому і, як очікується, має зустрітися зі своєю командою з національної безпеки, щоб обговорити можливість приєднання до атак Ізраїлю на іранські ядерні об'єкти.

Хоча Білий дім заявив, що Трамп ще не прийняв остаточного рішення щодо атаки, США відправили кілька бомбардувальників ВПС B-2 з американської бази через Тихий океан".

Передісторія:

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