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США сбросили бомбы на ядерные объекты Ирана

Иван ДьяконовВоскресенье, 22 июня 2025, 03:06
США сбросили бомбы на ядерные объекты Ирана
Американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit. Скриншот из видео: yt/defenseupdate

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС Соединенных Штатов атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо.

Источник: Трамп в соцсети Truth Social

Прямая речь: "Мы успешно завершили атаку на три ядерных объекта в Иране — Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты в настоящее время находятся за пределами воздушного пространства Ирана.

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На главный объект, Фордо, был сброшен весь боезапас бомб. Все экипажи безопасно возвращаются домой".

Дополнено: По информации The Wall Street Journal со ссылкой на трех иранских высокопоставленных чиновников, удар был нанесен около 2:30 ночи по местному времени.

Основной объект – Фордо – является самым защищенным ядерным комплексом Ирана, расположенным глубоко под землей. По словам чиновника Минобороны США, атаку на Фордо осуществили стратегические бомбардировщики B-2, вероятно, используя специальные боеприпасы, способные проникать в укрепления такого типа.

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По данным Fox News, США сбросили шесть бомб GBU-57 на ядерный объект в Фордо. Также было запущено 30 ракет Tomahawk, запущенных с подводных лодок типа "Огайо" по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

Фордо было обнаружено западными разведслужбами еще до официального признания Ираном в 2009 году. На протяжении многих лет западные эксперты считали, что объект слишком хорошо защищен для традиционного авиаудара.

Натанз, другой важный элемент ядерной программы Ирана, уже подвергся повреждениям в результате израильских ударов по энергетической инфраструктуре объекта, что вывело из строя все центрифуги в подземном зале на глубине около 30 метров. Однако эксперты считают, что американский авиаудар мог нанести гораздо больший ущерб.

Предыстория:

  • За несколько часов до удара издание The Wall Street Journal сообщило, что вечером в субботу по местному времени президент США Дональд Трамп вернулся в Белый дом для встречи со своей командой по вопросам национальной безопасности, чтобы обсудить возможность присоединения к израильским атакам на иранские ядерные объекты.
  • Ранее СМИ сообщали, что во время разговора с представителями Министерства обороны Трамп выразил сомнения относительно эффективности удара США по ядерному объекту в Фордо.
  • Трампу сообщили, что бомба GBU-57 весом 13,6 тонны способна эффективно уничтожить этот объект, однако президент США остался не до конца убежденным и отложил санкционирование ударов.

СШАИранядерное оружие
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