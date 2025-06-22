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Премʼєр Ізраїлю подякував Трампу за удари по ядерних об’єктах Ірану: "Мир через силу"

Іван Д'яконовНеділя, 22 червня 2025, 06:19
Премʼєр Ізраїлю подякував Трампу за удари по ядерних об’єктах Ірану: Мир через силу
Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив подяку Дональду Трампу за рішучі дії США у знищенні ключових ядерних об’єктів Ірану. Він назвав операцію "історичною" і закликав до миру через демонстрацію сили.

Джерело: Нетаньягу в соцмережі Х

Деталі: У своїй заяві Нетаньягу заявив, що США продемонстрували "дивовижну і праведну міць", виконуючи завдання, яке нікому раніше не вдалося.

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Прем’єр наголосив, що операція під назвою "Лінія розмежування", яку Ізраїль реалізував у співпраці зі США, є прикладом безпрецедентної взаємодії двох країн.

"Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим найнебезпечнішої у світі зброї", – підкреслив Нетаньягу.

Премʼєр висловив сподівання, що цей крок закладе основу для майбутнього процвітання та миру на Близькому Сході й за його межами.

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Пряма мова: "Ми з президентом Трампом часто говоримо: "Мир через силу". Спочатку приходить сила, а потім – мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою".

Передісторія: 

  • Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими".
  • Близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.

ІзраїльСШАІранядерна зброя
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