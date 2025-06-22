Премʼєр Ізраїлю подякував Трампу за удари по ядерних об’єктах Ірану: "Мир через силу"
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу висловив подяку Дональду Трампу за рішучі дії США у знищенні ключових ядерних об’єктів Ірану. Він назвав операцію "історичною" і закликав до миру через демонстрацію сили.
Джерело: Нетаньягу в соцмережі Х
Деталі: У своїй заяві Нетаньягу заявив, що США продемонстрували "дивовижну і праведну міць", виконуючи завдання, яке нікому раніше не вдалося.
Прем’єр наголосив, що операція під назвою "Лінія розмежування", яку Ізраїль реалізував у співпраці зі США, є прикладом безпрецедентної взаємодії двох країн.
"Історія зафіксує, що президент Трамп діяв, щоб позбавити найнебезпечніший у світі режим найнебезпечнішої у світі зброї", – підкреслив Нетаньягу.
Премʼєр висловив сподівання, що цей крок закладе основу для майбутнього процвітання та миру на Близькому Сході й за його межами.
Пряма мова: "Ми з президентом Трампом часто говоримо: "Мир через силу". Спочатку приходить сила, а потім – мир. І сьогодні ввечері президент Трамп і Сполучені Штати діяли з великою силою".
Передісторія:
- Після успішної атаки американських військових на ключові ядерні об’єкти Ірану президент США Дональд Трамп заявив, що Тегеран повинен негайно укласти мир. Інакше, за його словами, майбутні авіаудари будуть "набагато масштабнішими".
- Близько 2:30 ночі за іранським часом військово-повітряні сили США атакували три ядерних обʼєкти Ірану – Фордо, Натанз та Ісфахан.