Премьер Израиля поблагодарил Трампа за удары по ядерным объектам Ирана: "Мир через силу"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Дональду Трампу за решительные действия США по уничтожению ключевых ядерных объектов Ирана. Он назвал операцию "исторической" и призвал к миру через демонстрацию силы.

Источник: Нетаньяху в соцсети Х

Детали: В своем заявлении Нетаньяху заявил, что США продемонстрировали "удивительную и праведную мощь", выполняя задачу, которая никому ранее не удавалась.

Реклама:

Премьер подчеркнул, что операция под названием "Линия разграничения", которую Израиль реализовал в сотрудничестве с США, является примером беспрецедентного взаимодействия двух стран.

"История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия", – подчеркнул Нетаньяху.

Премьер выразил надежду, что этот шаг заложит основу для будущего процветания и мира на Ближнем Востоке и за его пределами.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а потом – мир. И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой".

Предыстория: