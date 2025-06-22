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Премьер Израиля поблагодарил Трампа за удары по ядерным объектам Ирана: "Мир через силу"

Иван ДьяконовВоскресенье, 22 июня 2025, 06:19
Премьер Израиля поблагодарил Трампа за удары по ядерным объектам Ирана: Мир через силу
Фото: Getty Images

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Дональду Трампу за решительные действия США по уничтожению ключевых ядерных объектов Ирана. Он назвал операцию "исторической" и призвал к миру через демонстрацию силы.

Источник: Нетаньяху в соцсети Х

Детали: В своем заявлении Нетаньяху заявил, что США продемонстрировали "удивительную и праведную мощь", выполняя задачу, которая никому ранее не удавалась.

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Премьер подчеркнул, что операция под названием "Линия разграничения", которую Израиль реализовал в сотрудничестве с США, является примером беспрецедентного взаимодействия двух стран.

"История зафиксирует, что президент Трамп действовал, чтобы лишить самый опасный в мире режим самого опасного в мире оружия", – подчеркнул Нетаньяху.

Премьер выразил надежду, что этот шаг заложит основу для будущего процветания и мира на Ближнем Востоке и за его пределами.

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Прямая речь: "Мы с президентом Трампом часто говорим: "Мир через силу". Сначала приходит сила, а потом – мир. И сегодня вечером президент Трамп и Соединенные Штаты действовали с большой силой".

Предыстория:

  • После успешной атаки американских военных на ключевые ядерные объекты Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен немедленно заключить мир. В противном случае, по его словам, будущие авиаудары будут "гораздо более масштабными".
  • Около 2:30 ночи по иранскому времени военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.

ИзраильСШАИранядерное оружие
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