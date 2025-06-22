Удар по Краматорську: четверо загиблих, тривають пошуки людини під завалами
Щонайменше четверо людей загинули, ще четверо поранені внаслідок удару по Краматорську в Донецькій області 21 червня.
Джерела: ДСНС, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура
Деталі: За даними ДСНС, станом на 17:40 на місці обстрілу з-під завалів будинку рятувальники вилучили тіла чотирьох загиблих осіб. Під завалами може перебувати ще одна людина. Рятувальні роботи тривають.
Відомо, що рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіла двох загиблих жінок. До цього голова ОВА Вадим Філашкін повідомив про загиблого 62-річного чоловіка.
У лікарні з пораненнями перебувають чотири людини, одна з яких у важкому стані.
Серед поранених – 14-річна дівчина. Також відомо про поранених двох чоловіків 69 і 85 років.
У постраждалих діагностували закриту черепно-мозкову і мінно-вибухові травми, струс головного мозку, перелом, осколкові поранення й множинні забої.
За даними прокуратури, армія РФ вдарила по місту фугасною авіаційною бомбою вагою 250 кг із керованим модулем. Пошкоджено 5 багатоповерхових і 32 приватних будинків.
Що цьому передувало:
- Ввечері 21 червня війська РФ завдали ударів по багатоповерхівці у Краматорську, частина будівлі обвалилась.