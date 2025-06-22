Удар по Краматорску: четверо погибших, продолжаются поиски человека под завалами
По меньшей мере четыре человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате удара по Краматорску Донецкой области 21 июня.
Источники: ГСЧС, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура
Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 17:40 на месте обстрела спасатели извлекли из-под завалов дома тела четырёх погибших. Под завалами может находиться ещё один человек. Спасательные работы продолжаются.
Известно, что спасатели деблокировали из-под завалов тела двух погибших женщин. До этого глава ОВА Вадим Филашкин сообщил о гибели 62-летнего мужчины.
В больнице находятся четыре пострадавших, один из них - в тяжёлом состоянии.
Среди раненых - 14-летняя девочка. Также известно о двух пострадавших мужчинах в возрасте 69 и 85 лет.
У пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, минно-взрывные ранения, сотрясение мозга, переломы, осколочные ранения и множественные ушибы.
Согласно данным прокуратуры, армия РФ ударила по городу фугасной авиабомбой весом 250 кг с управляемым модулем. Повреждены 5 многоэтажек и 32 частных дома.
Что этому предшествовало:
- Вечером 21 июня российские войска нанесли удары по многоэтажному дому в Краматорске, часть здания обрушилась.