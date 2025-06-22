Удар по Краматорску: четверо погибших, продолжаются поиски человека под завалами

Последствия удара РФ по Краматорску 21 июня 2025 года / ГСЧС

По меньшей мере четыре человека погибли, ещё четверо получили ранения в результате удара по Краматорску Донецкой области 21 июня.

Источники: ГСЧС, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Донецкая областная прокуратура

Детали: По данным ГСЧС, по состоянию на 17:40 на месте обстрела спасатели извлекли из-под завалов дома тела четырёх погибших. Под завалами может находиться ещё один человек. Спасательные работы продолжаются.

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Известно, что спасатели деблокировали из-под завалов тела двух погибших женщин. До этого глава ОВА Вадим Филашкин сообщил о гибели 62-летнего мужчины.

В больнице находятся четыре пострадавших, один из них - в тяжёлом состоянии.

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Среди раненых - 14-летняя девочка. Также известно о двух пострадавших мужчинах в возрасте 69 и 85 лет.

У пострадавших диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, минно-взрывные ранения, сотрясение мозга, переломы, осколочные ранения и множественные ушибы.

Согласно данным прокуратуры, армия РФ ударила по городу фугасной авиабомбой весом 250 кг с управляемым модулем. Повреждены 5 многоэтажек и 32 частных дома.

Что этому предшествовало: