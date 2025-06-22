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Розвідники знищили на ТОТ Запорізької області залізничні цистерни з пальним росіян

Ольга КацімонНеділя, 22 червня 2025, 14:09
Розвідники знищили на ТОТ Запорізької області залізничні цистерни з пальним росіян
Скриншот/ГУР МО

22 червня на тимчасово окупованій території Запорізької області українські розвідники успішно атакували російський ешелон з пальним.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" у взаємодії з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку "Next" успішно атакували "товарняк" російських загарбників".

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Деталі: Ударні дрони воєнної розвідки знищили залізничні цистерни з дизельним паливом та іншими мастильними матеріалами, які призначалися для забезпечення російської армії. Ураження сталося на ділянці залізниці між Левадним та Молочанськом.

Унаслідок атаки в небо здійнялись чорні стовпи диму та полум’я.

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Передісторія:

  • 18 червня українські розвідники показали знищення російських систем ППО на тимчасово окупованій території Запорізької області.

ГУРЗапорізька область
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