Розвідники знищили на ТОТ Запорізької області залізничні цистерни з пальним росіян

22 червня на тимчасово окупованій території Запорізької області українські розвідники успішно атакували російський ешелон з пальним.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" у взаємодії з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку "Next" успішно атакували "товарняк" російських загарбників".

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Деталі: Ударні дрони воєнної розвідки знищили залізничні цистерни з дизельним паливом та іншими мастильними матеріалами, які призначалися для забезпечення російської армії. Ураження сталося на ділянці залізниці між Левадним та Молочанськом.

Унаслідок атаки в небо здійнялись чорні стовпи диму та полум’я.

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