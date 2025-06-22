Розвідники знищили на ТОТ Запорізької області залізничні цистерни з пальним росіян
Неділя, 22 червня 2025, 14:09
22 червня на тимчасово окупованій території Запорізької області українські розвідники успішно атакували російський ешелон з пальним.
Джерело: Головне управління розвідки Міноборони
Дослівно: "Воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Кабул 9" у взаємодії з ОСУВ "Хортиця", ОТУ "Запоріжжя", підрозділом "Альфа" та групою Держспецзв’язку "Next" успішно атакували "товарняк" російських загарбників".
Реклама:
Деталі: Ударні дрони воєнної розвідки знищили залізничні цистерни з дизельним паливом та іншими мастильними матеріалами, які призначалися для забезпечення російської армії. Ураження сталося на ділянці залізниці між Левадним та Молочанськом.
Унаслідок атаки в небо здійнялись чорні стовпи диму та полум’я.
РЕКЛАМА:
Передісторія:
- 18 червня українські розвідники показали знищення російських систем ППО на тимчасово окупованій території Запорізької області.