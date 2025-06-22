Разведчики уничтожили на ВОТ Запорожской области железнодорожные цистерны с горючим россиян
Воскресенье, 22 июня 2025, 14:09
22 июня на временно оккупированной территории Запорожской области украинские разведчики успешно атаковали российский эшелон с топливом.
Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины
Дословно: "Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Кабул 9" во взаимодействии с ОСУВ "Хортица", ОТУ "Запорожье", подразделением "Альфа" и группой Госспецсвязи "Next" успешно атаковали "товарняк" российских захватчиков".
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Детали: Ударные дроны военной разведки уничтожили железнодорожные цистерны с дизельным топливом и другими смазочными материалами, предназначенными для обеспечения российской армии. Удар был нанесён на участке железной дороги между Левадным и Молочанском.
В результате атаки в небо поднялись чёрные столбы дыма и пламени.
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Предыстория:
- 18 июня украинские разведчики продемонстрировали уничтожение российских систем ПВО на временно оккупированной территории Запорожской области.