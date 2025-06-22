176 українців були евакуйовані з Ізраїлю напередодні американських ударів по Ірану

Напередодні ударів Сполучених Штатів по обʼєктах в Ірані українські дипломати та ГУР евакуювали 176 громадян України з Ізраїлю в Єгипет.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Деталі: За даними Зеленського, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан.

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Сибіга доповів, що окрім Україною були евакуйовані також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт в Фордо.