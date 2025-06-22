176 українців були евакуйовані з Ізраїлю напередодні американських ударів по Ірану
Неділя, 22 червня 2025, 14:50
Напередодні ударів Сполучених Штатів по обʼєктах в Ірані українські дипломати та ГУР евакуювали 176 громадян України з Ізраїлю в Єгипет.
Джерело: президент Володимир Зеленський
Деталі: За даними Зеленського, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан.
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Сибіга доповів, що окрім Україною були евакуйовані також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.
Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт в Фордо.