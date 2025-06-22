Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

176 українців були евакуйовані з Ізраїлю напередодні американських ударів по Ірану

Роман ПетренкоНеділя, 22 червня 2025, 14:50
176 українців були евакуйовані з Ізраїлю напередодні американських ударів по Ірану
Фото: Getty Images

Напередодні ударів Сполучених Штатів по обʼєктах в Ірані українські дипломати та ГУР евакуювали 176 громадян України з Ізраїлю в Єгипет.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Деталі: За даними Зеленського, також триває евакуація з території Ірану в Азербайджан.

Реклама:

Сибіга доповів, що окрім Україною були евакуйовані також громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Нагадаємо: Президент США Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт в Фордо.

евакуаціяІзраїльІран
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Держборг України зріс на мільярд доларів
Сирський: ЗСУ зупинили просування РФ на Сумщині, лінія фронту стабілізована
У Орбана оголосили результати пропагандистського "референдуму" щодо України в ЄС
Якби були вибори, то в першому турі Залужний із Зеленським – нога в ногу, але у другому є фаворит
У центрі Києва СБУ та поліція проводять безпекові заходи: можливі перевірки документів і обмеження руху
фото, відеоНа Львівщині авто патрульної поліції збило підлітка на пішохідному переході
Усі новини...
евакуація
Евакуація з Куп’янська стає дедалі складнішою – РВА
Із небезпечних територій Сумщини виїхали вже понад 60% мешканців – ОВА
Із 7 населених пунктів Куп’янського району на Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію
Останні новини
13:03
футболЛишився один рік: Ярмоленко завершить кар'єру після сезону-2025/26
12:53
Україна "заробила" більше мільярда доларів завдяки подорожчанню золота
12:45
Нацгвардія відреагувала на побиття офіцера бригади "Азов"
12:44
За три роки ціна золота зросла вдвічі. Як українці можуть в нього інвестувати?
12:39
Дуда припускає, що Навроцький змінить ставлення до України після вступу на посаду 
12:35
Від початку року морські порти України обробили близько 40 мільйонів тонн вантажів
12:33
КНДР може перекинути додаткові війська в Росію найближчим часом – Reuters
12:32
Змушував до "послуху та покаяння": на Волині судили чоловіка, який довів до самогубства 13-річного сина
12:30
Під виглядом "підтримки" Facebook: українців попередили про нову шахрайську схему
12:20
фотоУ Миколаєві обвалилася частина будівлі "Дормашини", яка була пошкоджена обстрілом РФ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: