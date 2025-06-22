176 украинцев были эвакуированы из Израиля накануне американских ударов по Ирану

Накануне ударов Соединенных Штатов по объектам в Иране украинские дипломаты и ГУР эвакуировали 176 граждан Украины из Израиля в Египет.

Источник: президент Владимир Зеленский

Детали: По данным Зеленского, также продолжается эвакуация с территории Ирана в Азербайджан.

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Сибига доложил, что кроме Украины были эвакуированы также граждане Молдовы, Латвии, Азербайджана, Эстонии и США.

Напомним: Президент США Дональд Трамп заявил, что ВВС Соединенных Штатов атаковали ядерную инфраструктуру Ирана, в частности самый защищенный объект в Фордо.