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Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині

Катерина ТищенкоСубота, 14 червня 2025, 20:45
Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині
прикордоння Сумщини станом на 13 червня, deepstatemap

Президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Була доповідь головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати.

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За підсумками цих днів на особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки".

Деталі: Зеленський також заявив про продовження активних дій на території ворога на Курському напрямку.

Що передувало: У ніч проти 4 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області.

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14 червня Зеленський заявив, що на Сумському напрямку бої йдуть вздовж кордону, там ворог зупинений.

ЗеленськийСумська область
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