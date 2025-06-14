Зеленський повідомив про звільнення Андріївки на Сумщині
Президент Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони вдається вибивати російські війська з прикордоння Сумщини, зокрема було звільнено Андріївку.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Була доповідь головкома Олександра Сирського по фронту, по наших активних діях. Окрема й дуже значна увага Покровському напрямку та нашій Сумщині – прикордонним районам нашої Сумщини. Вдається вибивати російські війська звідти. Я дякую за це всім нашим підрозділам, які дійсно забезпечують результати.
За підсумками цих днів на особливу нашу вдячність заслуговують воїни 225-го окремого штурмового полку – саме за наступальні дії в прикордонні Сумщини і звільнення, зокрема, Андріївки".
Деталі: Зеленський також заявив про продовження активних дій на території ворога на Курському напрямку.
Що передувало: У ніч проти 4 червня аналітичний проєкт DeepState оновив дані та повідомив, що росіяни окупували Андріївку та Водолаги Сумської області.
14 червня Зеленський заявив, що на Сумському напрямку бої йдуть вздовж кордону, там ворог зупинений.