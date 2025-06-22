Deepstate подтвердил освобождение Андреевки в Сумской области

Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области и сумели стабилизировать левый фланг, подтвердили аналитики.

Источник: Deepstatemap

Детали: Аналитики пишут, что 225 ОШП после длительных боев и мероприятий по зачистке оккупантов в Андреевке сумел взять под контроль село.

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Дословно: "Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь враг вцепился в Андреевку.

Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотинь и Писаревка.

225 ОШП остается одним из немногих подразделений, способных выполнять успешные наступательные действия. При этом, кто понимает реалии, тот знает, что потери 225 значительно меньше".

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Детали: Отмечается, что для закрепления в село завели БТГр 110 ОМБр.

Напомним: За неделю до этого президент Владимир Зеленский заявил, что Силами обороны была освобождена Андреевка.