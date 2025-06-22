Deepstate подтвердил освобождение Андреевки в Сумской области
Силы обороны освободили Андреевку в Сумской области и сумели стабилизировать левый фланг, подтвердили аналитики.
Источник: Deepstatemap
Детали: Аналитики пишут, что 225 ОШП после длительных боев и мероприятий по зачистке оккупантов в Андреевке сумел взять под контроль село.
Дословно: "Этими действиями удалось, во-первых, отвлечь силы из других сел, ведь враг вцепился в Андреевку.
Во-вторых, остановить дальнейшее продвижение к важным населенным пунктам Хотинь и Писаревка.
225 ОШП остается одним из немногих подразделений, способных выполнять успешные наступательные действия. При этом, кто понимает реалии, тот знает, что потери 225 значительно меньше".
Детали: Отмечается, что для закрепления в село завели БТГр 110 ОМБр.
Напомним: За неделю до этого президент Владимир Зеленский заявил, что Силами обороны была освобождена Андреевка.